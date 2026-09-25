"연하에 키 180cm 이상"…결정사 찾은 유인영의 '솔직한 이상형'

배우 유인영이 결혼정보회사를 직접 찾아 자신의 결혼관과 이상형 조건을 가감 없이 털어놨다.

18일 유인영의 유튜브 채널에 올라온 영상에 따르면 그는 결혼에 대한 주변의 쏟아지는 궁금증에 결혼정보회사 듀오를 찾아 전문 상담을 받았다. 평소 자연스러운 만남을 바라온 그는 "자연스러운 만남을 훨씬 더 선호하는 편이라 이런 분위기에 조금은 선입견이 있었다"라며 "나도 점점 나이가 차니까 '결정사에서 보는 나는 어떨까'라는 마음에 가볍게 왔는데 앞에 서니 평가받는 느낌이 든다"라고 털어놓았다.

유인영은 배우자 조건으로 자신과 함께하는 시간을 가장 소중히 여기는 사람을 꼽았다. 그는 "사람들이 '넌 너무 결혼에 대한 환상이 큰 것 같다'라는 말을 많이 했다"라며 "일단 나와 노는 게 가장 재미있고 늘 붙어 있는 게 제일 좋은 사람, 필요할 때 곁에 와줄 수 있는 사람이면 좋겠다"라고 전했다. 일정한 출퇴근 시간표에 묶인 직장인보다는 전문성을 갖추고 일정을 자유롭게 조절할 수 있는 프리랜서를 원했다.

나이와 외모에 대한 기준도 뚜렷했다. 그는 "어릴 때는 연하가 너무 어린 것 같고 대화가 통할까 싶었지만 지금은 연하여도 나이가 많다"라고 설명했다. 키에 대해서도 "그래도 나보다는 커야 하고 굽 높은 구두를 신었을 때도 나보다 커야 한다"라며 "180cm 이상이어야 한다"라고 못 박았다.

그는 상대방의 수입에 대해서는 "나보다 돈을 못 벌면 안 된다"라고 단호하게 말했다. 상담사가 모든 요소를 다 갖춘 완벽한 상대를 바란다고 지적하자 유인영은 "왜 자꾸 하나를 빼뜨리려 하냐"라며 "다 괜찮은 사람을 해주면 되지 꼭 하나를 빼야 하냐"라고 되물었다. 이어 그는 "내가 되게 까탈스러워서 결혼을 못 한 이유가 있었다"라며 "자기 객관화가 잘 되는 시간이었다"라고 웃음을 지었다.

이를 본 네티즌들은 "본인이 까다로운걸 알지만 조건을 포기해야 할만큼 남자가 필요하지 않은 것 같다. 자만추해서 누군가에게 꽂히지 않는 한 굳이 결혼 안하실듯" "이 조건의 남자 없는거 아니까 지금의 나로 만족한다는 것 같다"라는 반응을 보였다.

결혼정보회사는 꼼꼼한 신원 조회를 거친 뒤 수백만원에 이르는 등록비를 받고 맞춤형 상대를 이어주는 체계로 운영된다. 과거에는 남성의 직업과 재산, 학력을 주로 따지고 여성은 나이와 겉모습을 핵심으로 살폈으나 최근에는 남성 역시 나이와 외모가 주요 잣대로 떠올랐다.

앞서 지난 8월 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서도 방송인 전현무(49)가 결혼정보회사의 냉혹한 등급 매기기를 겪은 바 있다. 당시 차희연 결정사 대표는 1977년생인 전현무에게 "쉰 살 진입을 앞두고 있어 나이 점수는 최하위인 1점이다"라고 꼬집었다. 이에 전현무는 만 나이를 내세우며 "나 젊은 40대(영포티)다"라고 맞받아치기도 했다.

<뉴시스>

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