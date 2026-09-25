노로바이러스 급증…추석 식중독 주의보

겨울철에 주로 유행하는 노로바이러스가 올해 여름철 서울에서 이례적으로 많이 검출된 것으로 나타났다.

따라서 추석 연휴를 앞두고 음식 섭취와 가족·친지 간 접촉이 늘어나는 만큼 감염 예방에 주의가 필요하다.

겨울철에 주로 유행하는 노로바이러스가 올해는 여름에도 서울에서 이례적으로 많이 검출돼 추석 연휴 음식물 섭취와 위생 관리에 주의가 요구된다.게티이미지뱅크

서울시보건환경연구원은 올해 6~8월 노로바이러스 검출 건수가 141건으로 지난해 같은 기간 2건보다 약 70.5배 증가했다고 25일 밝혔다.

올해 1~8월 누적 검출 건수도 345건으로 이미 지난해 연간 검출 건수인 242건을 넘어섰다.

같은 기간 연구원이 실시한 바이러스성 식중독 검사는 3575건으로 지난해 한 해 검사 건수인 3038건보다 많았다.

유전자 분석에서도 예년과 다른 양상이 확인됐다. 지난해와 달리 올해는 노로바이러스 ‘GII.3’ 유전형이 두드러지게 증가한 것으로 조사됐다. 연구원은 통상 겨울철에 집중되는 노로바이러스 유행 양상과 다른 만큼 지속적인 감시가 필요하다고 설명했다.

월별 노로바이러스 검출 현황(2024년~2026년 8월 현재). 서울시

노로바이러스는 오염된 음식이나 물을 섭취하거나 감염자와 접촉하는 과정에서 전파될 수 있다. 감염자의 구토물 등을 통해서도 바이러스가 퍼질 수 있어 주의가 필요하다.

특히 추석 연휴에는 가족·친지 모임과 음식 섭취가 늘어나는 만큼 집단감염에 주의해야 한다.

감염을 예방하려면 조리 전후와 식사 전, 화장실 이용 후 비누를 사용해 30초 이상 손을 씻어야 한다. 육류와 어패류는 중심부까지 충분히 익혀 먹고, 굴 등 패류도 충분히 가열하는 것이 좋다. 안전성이 확인되지 않은 물은 끓여 사용하는 것이 권장된다.

구토나 설사 등 감염 의심 증상이 있는 경우에는 음식 조리를 피하고 다른 사람과의 접촉도 줄여야 한다.

박주성 서울시보건환경연구원장은 “변화하는 식중독 발생 양상을 면밀히 감시하고 신속하고 정확한 검사와 원인 규명을 통해 시민들이 안심할 수 있는 안전한 식생활 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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