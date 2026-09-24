흐리고 비오는 추석…귀경길 교통사고 주의

추석이자 금요일인 25일은 전국이 대체로 흐리겠다.



오전까지 강원 중·북부 동해안과 산지에 비가 내리겠고, 늦은 오후부터는 중부지방과 전라권, 경북권 일부 지역에도 비가 오겠다.

새벽부터 오전 사이에는 강원 남부 동해안·산지와 경북 북부 동해안, 밤에는 경남권 일부 지역에서 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지겠다.



귀성·귀경길 운전 시 빗길 안전에 유의해야겠다.



예상 강수량은 서울·인천·경기 5㎜ 안팎, 대전·세종·충남·충북 5∼10㎜, 전남 해안 20∼60㎜, 광주·전남 내륙 10∼40㎜, 전북 5∼20㎜, 대구·경북 5㎜ 안팎이다.



아침 최저기온은 14∼21도, 낮 최고기온은 23∼28도로 예보됐다.



기온은 당분간 예년과 비슷하거나 조금 높겠다.



바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.0m, 서해 0.5∼1.0m, 남해 0.5∼1.5m로 예상된다.



다음은 25일 지역별 날씨 전망.

[오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>

▲ 서울 : [흐림, 흐리고 한때 비] (20∼27) <30, 60>

▲ 인천 : [흐림, 흐리고 한때 비] (20∼27) <30, 60>

▲ 수원 : [구름많음, 흐리고 한때 비] (19∼26) <20, 60>

▲ 춘천 : [구름많음, 흐리고 비] (16∼26) <20, 80>

▲ 강릉 : [흐리고 한때 비, 흐리고 가끔 비] (18∼23) <60, 70>

▲ 청주 : [구름많음, 흐리고 비] (19∼27) <20, 80>

▲ 대전 : [흐림, 흐리고 비] (17∼26) <30, 60>

▲ 세종 : [구름많음, 흐리고 비] (17∼26) <20, 60>

▲ 전주 : [흐림, 흐리고 가끔 비] (18∼27) <30, 60>

▲ 광주 : [흐림, 흐림] (20∼28) <30, 40>

▲ 대구 : [흐림, 흐리고 한때 비] (18∼27) <30, 60>

▲ 부산 : [구름많음, 흐림] (21∼27) <20, 30>

▲ 울산 : [흐림, 흐림] (19∼27) <30, 30>

▲ 창원 : [구름많음, 흐림] (20∼27) <20, 30>

▲ 제주 : [구름많음, 흐림] (22∼28) <20, 30>

※ 이 기사는 인공지능(AI) 기술을 활용해 제작되었습니다. 인공지능이 쓴 초고와 기상청 데이터 등을 토대로 취재 기자가 최종 기사를 완성했으며 데스킹을 거쳤습니다.

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<연합>

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