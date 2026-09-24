조현, 우크라 외교장관과 뉴욕 회담…“필요한 지원 지속”

제81차 유엔총회 고위급회기 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 조현 외교부 장관이 안드리 시비하 우크라이나 외교장관과 만나 양국 관계와 지역 정세 등에 대해 의견을 교환했다. 이번 회담은 우크라이나가 최근 북한군 포로를 한국에 인도한 사실이 공개된 가운데 이뤄졌다.

24일 외교부에 따르면 조 장관은 23일(현지시간) 뉴욕에서 시비하 장관과 회담하고 우크라이나 지원과 양국 협력 방안 등을 논의했다. 다만 외교부는 회담 결과를 발표하면서 북한군 포로 문제에 대해서는 별도로 언급하지 않았다.

조현 외교부 장관이 23일(현지시간) 미국 뉴욕에서 안드리 시비하 우크라이나 외교장관과 만나 양국 관계와 지역 정세 등에 대해 의견을 교환하고 있다. 외교부 제공

조 장관은 최근 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의에서 우리 정부가 우크라이나에 대한 지원 공약을 발표한 것을 상기하며 우크라이나 국민에게 필요한 지원을 지속해 나가겠다고 밝혔다. 시비하 장관은 한국 정부의 지원에 사의를 표하고 우크라이나의 평화와 회복을 위해 한국을 포함한 국제사회와 긴밀히 협력해 나가기를 바란다고 말했다.

조 장관은 같은 날 세예드 압바스 아락치 이란 외교장관과도 만나 양국 관계와 중동 정세 등에 대해 의견을 교환했다. 두 장관은 올해 들어 여섯 차례 전화 통화를 한 데 이어 이번에는 대면 회담을 가졌다.

조현 외교부 장관이 23일(현지시간) 미국 뉴욕에서 세예드 압바스 아락치 이란 외교장관과 만나 양국 관계와 중동 정세 등에 대해 의견을 교환하고 있다. 외교부 제공

조 장관은 최근 호르무즈 해협과 홍해를 둘러싼 중동 정세에 우려를 표명하고 역내 지속 가능한 평화와 안정이 회복되기를 기대한다고 밝혔다. 특히 호르무즈 해협에서 모든 선박의 자유롭고 안전한 통항이 보장돼야 한다는 입장을 밝히고, 그 연장선에서 관련 국제사회의 노력에도 지속해서 동참해 왔다고 강조했다. 양측은 이번 회담을 계기로 한·이란 수형자 이송조약에 서명하고 관련 분야에서 협력을 이어가기로 했다.

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