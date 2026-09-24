이유비, 햇빛 알레르기 고충 토로…촬영 후 피부 뒤집어져 양산·선크림으로 방어

배우 이유비가 최근 햇빛 알레르기가 심해지면서 외출할 때 피부 관리에 각별히 신경 쓰고 있다고 털어놨다.

배우 이유비가 최근 햇빛 알레르기가 심해지면서 외출할 때 피부 관리에 각별히 신경 쓰고 있다고 털어놨다. 이유비

23일 이유비의 유튜브 채널에는 ‘새우 먹으러 노량진 왔새우. 회랑 전복죽도 야무지게’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 이유비가 쉬는날을 맞아 노량진수산시장을 방문해 먹거리를 즐기고 산책하는 일상이 담겼다.

이날 이유비는 “노량진 수산시장은 예전에 와 보고 안 와봤다”면서 기대하는 모습을 보였다. 제철을 맞은 새우를 비롯해 여러 가지 해산물을 맛봤다. 특히 새우를 먹은 뒤에는 제철 음식의 맛에 감탄하며 만족감을 드러냈다. 새우를 계속해서 먹던 이유비는 “확실히 철에 먹는 건 다르다”며 맛을 칭찬했고, “기가 막힌다. 200개 먹을 수 있을 것 같다”고 말해 남다른 새우 사랑을 보여줬다.

식사를 마친 이유비는 곧바로 산책에 나섰다. 월드컵경기장 인근 공원을 찾은 그는 식사 후 몸을 움직이기 위해 가볍게 걸었다. 이유비는 식사 뒤 혈당이 급격하게 올라오는 느낌이 들어 공원을 한 바퀴 걸으러 왔다고 설명했다.

산책을 하던 중에는 최근 자신의 피부 상태에 대한 이야기도 꺼냈다. 이유비는 “요즘 햇빛 알레르기가 너무 심하다”고 밝혔다. 특히 최근 드라마 촬영을 진행한 뒤 “피부가 다 뒤집어졌다”고 털어놨다.

이후 외출할 때 햇빛을 최대한 피하려고 노력하고 있다고. 양산을 사용하고 선크림을 바르는 등 피부를 보호하기 위한 방법을 적극적으로 활용하고 있다는 것이다.

햇빛을 조심해야 하는 상황에서도 산책을 포기하지는 않았다. 이유비는 공원에 오는 것은 참을 수 없다며 선선해진 9월 날씨를 만끽했다.

이날 영상에서 이유비는 제철 해산물을 즐기는 모습부터 공원 산책, 피부 관리에 대한 고민까지 휴일의 일상을 자연스럽게 공개했다. 특히 드라마 촬영 이후 햇빛 알레르기가 심해져 양산과 선크림으로 햇빛을 차단하고 있다는 근황을 전했다.

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