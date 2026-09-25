양파 2만톤 버려졌다, 비축농산물 폐기 69억 비용…정부 수요 예측 실패

정부가 농산물 가격 안정을 위해 사들인 양파와 무, 배추 등 비축농산물이 지난달 기준 3만t 넘게 폐기된 것으로 확인됐다. 정부가 시장 가격 변동과 수요공급량 예측에 실패하면서 지난해 사들인 양파의 80% 이상이 버려졌다.

25일 국민의힘 이성권 의원실이 한국농수산식품유통공사(aT)로부터 제출받은 자료에 따르면 지난달 말 기준 비축농산물 3만2000t 이상이 폐기됐고, 폐기 비용은 69억원이 넘는 것으로 나타났다.

사진=뉴시스

가장 많이 버려진 농산물은 양파(2만2723t)다. 지난해 양파 수매량(2만7337t)의 83%가 넘는 양이 폐기됐다. 폐기 비용은 49억8100만원으로 집계됐다. 무(6153t)와 배추(3136t)를 버리는 데도 각각 12억9400만원과 6억6900만원의 비용이 발생했다.

대량 폐기 사태의 원인은 정부의 시장 예측 실패다. 농수산식품공사는 지난해 당초 수매 계획물량보다 약 2.8배 많은 양파를 사들였으나, 양파의 시중 가격이 계속 하락하면서 적정보관기관(6개월)을 초과한 물량을 폐기하게 됐다.

추석 명절을 하루 앞둔 23일 서울 동대문구 경동시장이 장을 보는 시민들로 북적이고 있다. 연합

폐기량은 올해 들어 급증한 것으로도 확인됐다. 2021∼2023년에는 폐기량이 1만t대에 그쳤고, 2024∼2025년은 버려진 농산물이 없었다.

이성권 의원은 “기후변화로 농산물 생산과 가격의 변동성이 커지는 상황에서 정부의 비축 정책도 단순히 수매하고 보관하는 방식에 머물러서는 안 된다”며 “수매 단계부터 가공·수출·기부 등 다양한 활용방안을 함께 마련해 비축농산물의 폐기도 최소화할 수 있는 정책을 마련해야 한다”고 지적했다.

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