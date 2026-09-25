이게 가능해?… 9개월 동안 논문 200편 작성한 교수

미국의 한 대학 교수가 올해 들어 약 9개월 동안 200편이 넘는 논문을 작성한 사실이 알려지면서 미 학계가 충격에 빠졌다는 외신보도가 나왔다. 전례 없는 논문 생산 속도에 학계는 그가 인공지능(AI)을 이용해 연구 실적을 부풀렸다고 의심 중이다.

학술 논문 사전 공개사이트인 SSRN은 최근 한 달간 시카고 대학교 부스 경영대학원 니콜라스 폴슨 교수의 논문 업로드가 급증했다며 폴슨 교수의 논문 257편을 삭제하고 해당 논문을 올린 계정을 동결했다고 밝혔다.

인간이 AI를 활용해 일하고 있는 모습. 게티이미지뱅크

SSRN은 학자들이 논문에 AI를 활용한 경우 이를 명시하도록 요구하고 있으나 폴슨 교수의 논문은 AI 사용 여부를 공개하지 않았다고 말했다.

하지만 SSRN은 AI 사용 공개 여부가 가장 중요한 문제는 아니라며 “더 중요한 것은 이례적인 논문 제출 양상”이라고 말했다. 통계학과 수학을 연구하는 폴슨 교수가 발표한 논문 대부분은 자신의 전공 분야에 초점을 맞추고 있으나 이에 벗어나는 주제들도 많았다고 워싱턴포스트(WP)는 설명했다.

폴슨 교수는 논문 이외에도 올해 14권의 저서를 단독·공동 출간해 학계의 의심을 더 키웠다.

그의 논문 폭증을 처음으로 알아챈 학자 중 한명인 미국 로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA) 아우욘 시디크 교수는 “단순히 분량뿐 아니라 주제의 다양성, 이전 논문과의 차이점 또한 중요하다”고 지적했다.

컬럼비아 대학교 소속 통계학자 앤드류 갤먼은 폴슨 교수의 논문을 다 읽지는 않았다면서도 그가 작성한 한 논문을 읽어봤을 때 “챗봇이 논문 내용 일부를 작성했다는 것은 알 수 있었다”고 지적했다.

사진=AI 생성 이미지

갤먼은 “그는 종신 교수직을 가졌다”며 사람들이 AI 부정행위를 많이 이야기하지만 그가 AI를 사용해 얻을 것이 별로 없는 상황에서 왜 이렇게 논문을 쏟아내는지 의아해했다.

비판이 거세지자 폴슨 교수는 WP에 보낸 이메일을 통해 학계의 지적은 “부러움과 내 논문 작성 과정 방법을 가로채려는 욕심”이라고 반박했다.

폴슨 교수는 자신의 연구 과정에서 AI를 사용했음을 인정했으나 논문 작성에 AI이용 사실을 밝히지 않은 이유에 대해서는 답변하지 않았다고 WP는 전했다.

한편 한국 정부는 논문을 쓰면서 챗GPT 같은 생성형 인공지능(AI)으로 문헌을 찾거나 데이터를 정리한 것은 물론, 번역이나 문법 교정에 이용했을 때 어떤 AI를 어디에 썼는지 공개하도록 권고했다.

과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원(KISTEP)은 이런 내용을 담은 ‘국가연구개발 AI 연구윤리 가이드’를 마련했다.

정부는 이번 가이드라인의 목적이 “AI 활용을 규제하기 위한 것이 아니라 연구자의 윤리적 활용을 지원하기 위한 것”이라고 밝혔다.

이번 가이드에서는 AI를 이용해 논문 심사를 조작하는 ‘은닉 프롬프트’를 연구부정행위로 규정했다. 이는 논문 파일에 흰색이나 아주 작은 글씨 등 사람이 쉽게 알아채기 어려운 방식으로 AI용 명령을 숨기는 수법이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지