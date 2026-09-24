“새벽 3시인데 이거 실화냐”…‘눈치게임 대실패’ 고속도로 풍경

“새벽 3시 넘은 지금, 이게 실화냐.”

추석 연휴 첫날인 24일 사회관계망서비스(SNS) 중 하나인 스레드의 한 계정에 “안전운전들 하시라”는 누리꾼 A씨의 글이 올라왔다.

A씨가 글과 함께 공개한 사진에는 비슷한 시각 경부고속도로 죽암휴게소 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상이 담겼는데, 텅 빈 서울 방향과 달리 부산 방향은 차로 가득해 대조됐다.

이 글에는 “3시에 나와서 안동 가는 길인데 이제야 충주를 지난다”, “서울에서 대구까지 7시간30분 걸려서 방금 도착했다”, “대국민 눈치게임 대실패” 등 도로교통 상황에 공감한 듯한 댓글이 여럿 달렸다.

24일 오전 경부고속도로 죽암휴게소 인근 부산 방향에 차량이 몰려 정체를 빚고 있다. 네이버지도 폐쇄회로(CC)TV 영상 캡처

지난해 추석 연휴와 비교하면 절반 수준인 나흘에 불과, 서둘러 도로로 나온 귀성 차량이 고속도로에 몰리면서 예상치 못한 정체가 발생한 것으로 보였다.

한 누리꾼은 관련 기사에서 “명절이 짧아서 그런지 이번 추석 귀성길이 너무 막힌다”며 댓글을 달았고, 다른 누리꾼은 “이따가 저 길에 합류할 예정”이라며 “다들 안전운전하자”고 반응을 보였다.

앞서 한국도로공사는 지난 23일에만 차량 613만대가 이동하면서 일반적인 수요일보다 혼잡할 것으로 전망했다.

요금소 기준 서울에서 부산까지 이동하는 데 걸리는 시간은 최대 7시간30분으로 추산됐다. 서울에서 광주까지는 6시간50분, 목포까지는 7시간20분, 강릉까지는 3시간20분으로 예측했다.

24일에도 귀성 행렬이 이어지면서 전국 고속도로 곳곳에서 극심한 정체가 빚어지고 있다.

이날 오전 9시 기준 서울 요금소에서 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 부산 9시간30분, 목포 9시간20분, 울산 9시간10분, 대구 8시간30분, 광주 8시간30분, 강릉 7시간, 대전 5시간20분이다.

반대로 각 도시에서 서울까지 소요 시간은 부산 6시간30분, 목포 3시간40분, 울산 6시간10분, 대구 5시간30분, 광주 4시간10분, 강릉 2시간40분, 대전 2시간20분으로 예상된다.

경부고속도로 부산 방향은 신갈분기점 부근~수원 3㎞, 기흥휴게소 부근~남이분기점 90㎞, 남청주 부근~비룡분기점 24㎞ 구간에서 서행 중이다.

중부고속도로 남이 방향은 하남분기점~경기광주분기점 부근 22㎞, 이천휴게소~호법분기점 4㎞, 호법분기점~남이천IC 부근 8㎞, 일죽~삼성하이패스IC 부근 5㎞, 대소분기점 부근~진천터널 부근 18㎞, 오창 부근~남이분기점 14㎞ 구간에서 속도를 내지 못하고 있다.

공사는 전날부터 시작된 귀성길 정체가 이날 오전 11시~오후 1시 정점을 찍고 오후 8~9시쯤 해소될 것으로 내다봤다.

귀경 방향은 오전 8~9시쯤 정체가 시작돼 정오~오후 1시께 가장 혼잡하고, 오후 6시~7시쯤 풀릴 것으로 보인다.

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