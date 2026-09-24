김현주, 평소 손으로 무언가를 만드는 일 좋아해

배우 김현주가 평소 손으로 무언가를 만드는 일 좋아한다며 뜨개질, 기타와 바이올린, 드럼 등 취미를 밝혔다.

배우 김현주가 평소 손으로 무언가를 만드는 일 좋아한다며 뜨개질, 기타와 바이올린, 드럼 등 취미를 밝혔다. 유인라디오

23일 유튜브 채널 ‘유인라디오’에는 ‘찾았다 내 낙원 | 귀하신 분이 귀한 곳에 | 김현주’라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 방송에서는 김현주와 진행자 유인나가 만나 이야기를 나누며 다양한 에피소드를 공개했다.

유인나는 김현주를 향해 남다른 팬심을 드러냈다. 그는 학창 시절부터 김현주를 좋아했다며 그와의 만남을 특별하게 표현했다. “인생에서 가장 신기하나 만남”이라고 표현할 정도. 이에 김현주 역시 유인나를 향한 호감을 나타냈다.

김현주는 작품 홍보를 위해 출연한 자리이지만 평소 ‘유인라디오’에 관심이 있었다고 밝혔다. “너무 궁금했다”며 특히 유인나가 계속해서 밝고 싱그러운 모습을 보여주는 이유가 궁금했다고 전했다. 유인나를 보면 ‘설렘’이라는 단어가 떠오른다는 김현주의 말에 감동한 유인나는 결국 눈물을 보였다.

이날 김현주는 손으로 직접 뜬 뜨개질 선물을 출연진 고영배, 유인나에게 전달했다. 그는 “스태프 것도 준비했다”고 전하며 따뜻한 마음을 전했다. 유인나는 김현주의 선물을 바로 착용하면서 만족감을 드러내 스튜디오의 분위기를 더욱 화기애애하게 만들었다.

이후 두 사람의 대화는 김현주의 평소 생활과 취미에 관한 이야기로 이어졌다. 유인나는 김현주를 향해 직접 무언가를 만들거나 손을 사용하는 활동을 좋아하는 것 같다고 말했다.

이에 김현주는 평소 손으로 무언가를 만드는 일을 좋아한다고 설명했다. 손으로 하는 활동을 좋아해 기타와 바이올린, 드럼 등을 틈틈이 배우고 있으며 도예와 뜨개질 역시 즐겨 하는 취미가 있다고 밝혔다.

한편 김현주는 오는 10월 21일 개봉 예정인 영화 ‘실낙원’에서 얼굴을 비출 예정이다.

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