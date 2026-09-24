서인영, 다섯 번째 코수술 당시 의사에게 들은 말

서인영이 과거 다섯 번째 코수술을 받으려 했던 당시 의사에게 들었던 말을 공개해 눈길을 끌었다.

서인영이 과거 다섯 번째 코수술을 받으려 했던 당시 의사에게 들었던 말을 공개해 눈길을 끌었다. 개과천선 서인영

23일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 서인영으로 변신한 지인들이 한자리에 모인 영상‘역대급 웃긴 서인영의 대환장 닮은꼴 생일파티 (+크라운제이,강유미,조혜련,브라이언)’이 공개됐다. 이날 생일파티에는 노사연, 조혜련, 브라이언, 강유미, 이재율, 샘 해밍턴 등이 참석해 서인영과 유쾌한 시간을 보냈다.

영상에서 서인영은 참석자들을 대상으로 자신의 과거와 관련된 문제를 내며 분위기를 띄웠다. 여러 질문 가운데 특히 눈길을 끈 것은 서인영의 코수술과 관련된 퀴즈였다.

서인영은 “다섯 번째 코수술을 하러 갔을 당시 의사에게 들었던 말은?”이라고 물었다. 문제를 들은 강유미는 “이러다 죽을 수 있다”는 답을 내놨고, 조혜련은 “이제 더 이상 코수술을 할 수 없다”는 답변을 했다. 정답과 비슷했지만 두 사람 모두 정답을 맞히지는 못했다.

이에 서인영은 출연자들이 답을 유추할 수 있도록 추가 힌트를 건넸다. 이후 정답이 공개되면서 현장에서는 웃음이 터져 나왔다. 서인영이 밝힌 당시 의사의 말은 “더 이상 뭘 넣을 수 없습니다. 엉덩이 살을 떼내시든가 하세요”였다.

예상하지 못한 답변에 출연자들도 놀라움을 드러냈다. 샘 해밍턴은 의사의 말을 듣고 “엉덩이 살을 빼서 코로 붙이는 거냐”고 되물으며 이미지를 그려봤다. 서인영은 이에 머쓱한 표정을 지어 웃음을 자아냈다.

이날 방송에서는 서인영의 과거 코수술 경험이 출연자들의 퀴즈 소재로 등장하면서 자연스럽게 당시 일화까지 공개됐다. 특히 다섯 번째 수술을 앞두고 의사에게 들었던 설명이 공개되면서 참석자들의 관심을 모았다.

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