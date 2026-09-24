추석 연휴, 웹툰·웹소설 정주행 어때요…카카오엔터 추천 10선

긴 추석 연휴를 맞아 카카오엔터테인먼트가 가족 서사, 판타지, 공포, 스릴러, 액션 등 다양한 장르의 웹소설·웹툰 10편을 정주행 추천작으로 꼽았다. 완결작부터 장기 연재작, 영상화 작품까지 폭넓게 구성해 취향에 맞춰 골라볼 수 있도록 했다.

◆가족·판타지 웹소설 5선

카카오페이지 웹소설 가운데는 가족의 의미를 되새길 수 있는 무협 판타지 ‘우리 아빠는 천하제일인’이 먼저 추천작으로 꼽혔다. 작가 8호의 작품은 가족을 잃은 뒤 복수에 사로잡혀 ‘혈마’로 살아가다 최후를 맞은 여운휘가 과거로 돌아가며 시작된다. 여운휘는 아내와 딸을 지키기 위해 혈마가 아닌 무신으로 살겠다고 다짐한다. 누적 조회수 약 3600만회를 기록했으며, 지난 8월 노블코믹스 웹툰으로도 공개됐다.

‘편집자의 생존수칙’은 괴담과 현대 판타지를 결합한 작품이다. 퇴근길 낯선 역에서 눈을 뜬 편집자 서도운이 정부가 관리하는 특수구역에 갇힌 뒤, 47분마다 울리는 사이렌과 1587만원짜리 탈출표, 다섯 개의 탈출 경로 속에서 살아남아야 하는 이야기를 다룬다. 200화 이상 쌓인 연재분과 촘촘한 설정이 특징이다.

정통 판타지 ‘변경백 서자는 황제였다’는 1123화로 완결된 장편이다. 어린 나이에 황제가 됐지만 반역으로 죽은 이안이 100년 전 멸문한 변경백 가문의 서자로 다시 태어나 운명을 개척해 나간다. 누적 조회수 약 1억7000만회를 기록한 ‘밀리언페이지’ 작품으로, 긴 연휴 동안 완결작을 몰아보기 좋은 선택지다.

‘무명 여배우인데 모두 날 알아’는 꿈을 이루지 못한 채 생을 마친 한여름이 자신의 불운이 타인에게 빼앗긴 결과였음을 깨닫고 스무 살로 돌아가는 연예계 회귀물이다. 미래의 기억과 연기력을 앞세워 기회를 되찾는 주인공의 성장, 작품 속 영화·드라마까지 이어지는 극중극 구성이 특징이다. 누적 조회수 약 2000만회, 평점 9.9를 기록했고 500화 이상 연재됐다.

로맨스 판타지 ‘사랑받는 언니 대신 괴물과 결혼했는데’도 명절 추천작에 포함됐다. 평생 언니의 대역으로 살아온 이브가 ‘괴물 대공’과 대신 결혼하면서 시작되는 이야기다. 죽음을 각오하고 들어간 성에서 예상 밖으로 다정하고 유쾌한 대공을 만나며 벌어지는 신혼 로맨스를 담았다.

◆정주행 웹툰 5선

웹툰 부문에서는 학원 로맨스 ‘인소의 법칙’이 눈길을 끈다. 평범한 학생 함단이가 어느 날 인터넷 소설의 법칙이 적용되는 세계에 들어가며 벌어지는 이야기다. 재벌, 사대천왕, 여주인공의 소꿉친구 등 인터넷 소설의 익숙한 클리셰를 비틀었다. 2019년 연재를 시작해 시즌7까지 이어졌고, 카카오페이지 누적 조회수 1억5000만회를 기록했다. 추석 연휴에는 시즌1 50화 무료 이벤트도 진행한다.

‘백작가의 망나니가 되었다’는 소설 속에서 주인공에게 얻어맞고 퇴장할 운명의 망나니 케일 헤니투스에 빙의한 인물이 운명을 바꿔가는 판타지다. 평범한 삶을 꿈꾸던 케일이 의도와 달리 흑룡과 최강 검사 등 동료를 얻고 영웅으로 성장하는 반전이 재미를 더한다. 원작 웹소설은 누적 2억1000만뷰, 웹툰은 1억1000만뷰를 기록했다.

‘도굴왕’은 신비한 무덤과 초능력을 지닌 유물이 등장한 세상에서, 도굴꾼 서주헌이 과거로 돌아가 복수와 유물 쟁탈전에 나서는 액션 판타지다. 웹소설·웹툰 합산 국내외 누적 조회수 6억회를 넘겼고, 본편 웹툰은 총 411화로 완결됐다. 올해 TV 애니메이션 공개와 후속작 ‘도굴왕: 엔드라인’ 론칭으로 다시 주목받고 있다.

카카오웹툰 ‘들쥐’는 전래동화 ‘손톱 먹은 들쥐’를 현대적 신원 도용 공포로 재해석한 미스터리 스릴러다. 사채를 갚지 못해 10년간 은둔한 제문재가 자신의 이름과 얼굴, 주민등록번호, 지문까지 똑같은 ‘가짜 제문재’를 마주하며 신분을 되찾기 위해 추적에 나선다. 완결작으로 누적 조회수 2700만뷰를 기록했으며, 원작을 바탕으로 한 넷플릭스 시리즈도 지난 8월 공개됐다.

‘유부녀 킬러’는 범죄자를 처단하는 킬러이자 워킹맘인 보나의 이중생활을 다룬 액션 웹툰이다. 보나는 육아와 집안일, 명절 제사 준비까지 병행하면서도 ‘두루미전자 영업 3팀’ 소속 킬러로 범죄자들을 처단한다. 가족 시트콤과 범죄 액션을 결합한 작품으로, 카카오웹툰 누적 조회수 1억9000만회와 좋아요 약 437만9000개를 기록했다. 2024 월드 웹툰 어워즈 본상 수상작이며, 최근 MBC 드라마로도 제작됐다.

카카오엔터테인먼트는 명절을 맞아 일부 작품을 대상으로 무료 회차 제공 등 이벤트를 진행한다. 가족과 함께하는 명절에는 가족의 소중함을 담은 ‘우리 아빠는 천하제일인’이나 ‘유부녀 킬러’를, 혼자 긴 호흡의 서사에 몰입하고 싶다면 ‘변경백 서자는 황제였다’와 ‘도굴왕’을, 서늘한 긴장감을 원한다면 ‘편집자의 생존수칙’과 ‘들쥐’를 고를 만하다.

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