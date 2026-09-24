김장겸, 한준호 향해 “거짓말 사죄하고 의원직 사퇴하라”

국민의힘 언론자유특별위원장인 김장겸 의원은 23일 더불어민주당 한준호 의원을 향해 “거짓말에 대해 사죄하고 의원직에서 사퇴하라”고 밝혔다.

김장겸 국민의힘 의원이 22일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 한준호 더불어민주당 간사와 언쟁을 벌이고 있다. 뉴시스

김 의원은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “보도에 따르면 KBS 기자협회장은 김승원 의원 성추행 의혹 탄원서 보도와 관련해 ‘한준호 의원실 보좌관으로부터 전화가 온 것이 맞다’고 밝혔다”며 이같이 말했다. 이어 “‘이미 사퇴했는데 이런 기사를 또 냈느냐’는 취지의 이야기가 있었으며 이를 ‘항의전화’라고 명확히 규정했다”고 주장했다.

김 의원은 “그런데 어제 과방위 전체회의에서 한 의원은 자신의 의원실이 아니라며 의혹을 전면 부인했다”며 “그것도 모자라 의혹을 제기한 저를 향해 ‘고발’을 운운하고 막말까지 퍼부었다”고 했다. 그러면서 “국민이 지켜보는 앞에서 뻔뻔하게 거짓말을 하고 외압 의혹의 진실을 요구한 사람을 상대로 겁박까지 한 것”이라며 “거짓말과 허세로 진실을 덮고 제보자를 겁박하려 했다면 외압 이상의 악질적인 행태”라고 했다.

앞서 KBS는 지난 19일 김승원 전 법무부 장관 후보자의 전직 보좌진들이 성추행 의혹 등이 담긴 탄원서를 청와대 측에 전달했다고 보도했다. 이후 한 의원실 보좌진이 KBS 측에 ‘이미 사퇴했는데 이런 기사를 또 냈느냐’는 취지로 항의했다는 의혹이 제기됐다.

한준호 더불어민주당 간사가 22일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 김장겸 국민의힘 의원과 언쟁을 벌이고 있다. 뉴시스

한편 한 의원 측은 이날 언론 공지를 통해 “기사를 취재·작성한 KBS 야당팀 기자나 데스크와 통화한 사실이 없다”며 “기사의 수정·삭제·비공개나 후속 보도 중단을 요구한 사실도 없다”고 반박했다. 이어 “김 의원의 기준대로라면 국회와 언론 사이의 정상적인 소통마저 외압으로 둔갑하게 된다”며 “대화와 발언을 자의적으로 해석해 ‘보도 외압’으로 몰아가는 정치 공세를 중단하라”고 목소리를 높였다.

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