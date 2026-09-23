“세월호·이태원·제주항공 참사는 조작”… 유언비어 퍼뜨린 60대 남성 구속

‘3대 참사’(세월호·이태원·제주항공 참사)가 ‘가짜’라는 내용의 유언비어를 블로그에 100차례 이상 올린 60대 남성이 구속됐다.

23일 경찰청 국가수사본부는 자신이 운영하는 블로그에 세월호·이태원·제주항공 참사와 관련해 허위 정보글 122개를 게시한 남성 A씨를 희생자 및 유가족을 비방·모욕한 혐의로 구속했다고 밝혔다.

‘3대 참사’(세월호·이태원·제주항공 참사)가 ‘가짜’라는 내용의 유언비어를 블로그에 100차례 이상 올린 60대 남성이 구속됐다. 게티이미지뱅크

경찰에 따르면 A씨는 2022년∼2025년 사이 이태원 참사 당시 현장 구조 장면이 사전에 촬영·조작되었다는 취지의 내용을 게시했다. 또 세월호·재주항공 참사에 대해서는 참사가 조작되었다거나 유가족의 신원 등에 의문을 제기하는 내용을 반복적으로 올린 것을 조사됐다.

경찰청 2차가해범죄수사대는 “수년에 걸쳐 여러 사회적 참사를 대상으로 유사한 형태의 허위정보와 비방성 내용을 반복적으로 게시한 사실을 확인했다”며 “범행의 지속성 및 피해의 중대성 등을 종합적으로 고려했다”고 구속 사유를 설명했다.

이번 구속은 경찰청 2차가해범죄수사과 출범 이후 사회적 참사 희생자와 유가족을 대상으로 한 2차 가해 범죄 피의자에 대한 4번째 구속 사례다. 앞서 경찰은 이태원·세월호·제주항공 참사와 관련하여 허위정보를 유포하거나 희생자와 유가족을 반복적으로 비방·모욕한 피의자들을 잇달아 구속한 바 있다.

경찰청 사이버수사심의관은 “사회적 참사의 희생자와 유가족을 대상으로 확인되지 않은 내용을 반복적으로 유포하거나 참사의 진실성을 왜곡하는 행위는 희생자의 명예를 훼손하고 유가족에게 또 다른 고통을 주는 중대한 2차 가해 행위”라며 “악의적·반복적으로 허위정보를 유포하거나 희생자와 유가족을 모욕·비방하는 행위에 대해서는 끝까지 추적하여 엄정하게 책임을 묻겠다”고 밝혔다.

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