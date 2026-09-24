재능기부부터 K-POP 콘서트까지… 여수세계섬박람회, 볼거리 풍성

2026여수세계섬박람회 조직위원회가 추석 연휴(24~27일)를 맞아 여수 시민들의 자발적인 재능기부와 K-POP 콘서트 등 다채로운 볼거리를 앞세워 본격적인 관람객 맞이에 나선다.

24일 여수섬박람회 조직위에 따르면 이번 연휴 기간 박람회장은 지역 예술인과 상인들이 각자의 재능과 마음을 보태는 참여형 공간으로 꾸며진다. 우선 관람객을 맞는 ‘섬섬피크닉쇼’는 삐에로, 퍼포먼스팀, 지역 버스커들의 재능기부 공연으로 채워져 흥을 돋운다. 이어 여수를 대표하는 강종열 화백이 100만원 상당의 ‘여수 10경’ 한정판 에디션 작품 12점을 특별 이벤트용으로 기증했으며, 돌산읍 무슬소리 카페는 연휴 중 선착순 방문객에게 음료권을 증정하며 축제 열기에 동참한다.

2026여수세계섬박람회가 추석 연휴 기간 동안 다양한 볼거리와 공연을 선보인다. 조직위 제공

조직위는 명절을 맞아 온 가족이 부담 없이 박람회를 찾을 수 있도록 무료입장 대상을 대폭 확대했다. 연휴 나흘간 조부모·부모·자녀가 함께 방문하는 3대 가족과 한복을 착용한 관람객은 무료로 입장할 수 있다. 또 12세 미만 어린이 동반 시 보호자 2인까지 무료입장이 적용된다.

연휴 기간 특별 프로그램도 풍성하다. 매일 진행되는 퍼포먼스 공연과 다섬이 트럭 굿즈 이벤트 외에도, 추석 당일인 25일에는 타악밴드와 캐릭터가 어우러지는 퍼레이드쇼가 열린다. 매일 저녁 6시 30분부터는 섬테마존 수로에서 LED 소원 배를 띄우는 ‘소원의 배’ 체험이 진행되며, 전시관 4곳을 돌며 유물을 인증하는 ‘보물을 찾아라’ 이벤트도 함께 운영된다.

무대 공연 역시 장르를 가리지 않고 이어진다. 퓨전 국악 마당 뮤지컬 ‘백도유람기’, 동티모르·필리핀 전통 무용을 선보이는 ‘아일랜드 프렌즈데이’, 야간 댄스·EDM 공연, 전라좌수영 호국 연희무용극 등이 관람객을 만난다.

특히 연휴 중반인 26일 저녁에는 QWER, 원위, 체리필터가 출연하는 대규모 K-POP 콘서트가 주행사장 열린무대에서 펼쳐져 축제의 클라이맥스를 장식할 예정이다. 콘서트는 별도 예약 없이 일반 입장권이나 야간권(오후 5시 이후, 8000원)으로 관람할 수 있다.

김종기 조직위 사무총장은 “지역 예술가와 상인들이 저마다의 정성으로 연휴 박람회장을 풍성하게 채워주고 있다”며 “보내주신 성원에 보답할 수 있도록 추석 이후에도 내실 있는 프로그램을 지속해서 보강해 나갈 계획”이라고 말했다.

‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 열리는 2026여수세계섬박람회는 오는 11월 4일까지 여수 돌산 진모지구 주행사장과 여수세계박람회장, 개도·금오도 일원에서 이어진다.

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