아프면 어디로, 막차는 언제?…추석 연휴 서울서 꼭 알아둘 것들

추석 연휴 갑자기 몸이 아프다면 어디로 가야 할까. 쌓인 쓰레기는 언제 내놓고 늦은 밤 귀경길에는 어떤 교통편을 이용할 수 있을까. 서울시와 자치구들이 추석 연휴를 맞아 의료·교통·청소 등 분야별 대책을 가동한다.

서울시와 자치구가 추석 연휴 기간 24시간 응급진료, 심야 대중교통, 환경미화 등 분야별 시민 편의 대책을 운영한다는 안내를 표현한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

◆병·의원 하루 642곳…응급실 74곳 24시간 진료

연휴 동안 서울에서 문을 여는 병·의원과 약국은 총 6189곳이다. 하루 평균 병·의원 642곳과 약국 905곳을 이용할 수 있어 경증 환자는 가까운 의료기관에서 진료받을 수 있다. 상비약이 필요하면 서울 시내 편의점 등 안전상비의약품 판매업소 6926곳에서 소화제와 해열진통제, 감기약, 파스 등을 구매할 수 있다.

응급·중증환자를 진료하는 응급실 74곳은 연휴 내내 24시간 진료체계를 유지한다. 중증·응급 소아환자를 위한 의료기관 11곳도 24시간 운영하며 경증 소아환자는 ‘우리아이 안심의원’ 10곳과 ‘달빛어린이병원’ 21곳에서 외래진료를 받을 수 있다.

추석 당일인 25일에는 강서·노원·용산구 등 11개 자치구 보건소가 오전 9시부터 오후 6시까지 진료한다.

서울시와 자치구들이 추석 연휴 동안 의료·교통·청소 분야 종합 대책을 시행한다. 특히 추석 당일 강동구를 제외한 24개 자치구에서 쓰레기 배출을 금지하는 점을 강조한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

◆25일 24개구 쓰레기 배출 금지…27일 대부분 가능

연휴에는 서울시 자원회수시설 반입 일정과 환경공무관 휴무 등으로 자치구마다 쓰레기 배출일이 달라진다. 추석 당일인 25일에는 강동구를 제외한 24개 자치구에서 쓰레기를 배출할 수 없다.

24일과 26일에는 자치구별·동별로 배출 가능 여부가 다르다. 연휴 마지막 날인 27일에는 대부분 자치구에서 배출할 수 있지만 동별 수거 일정이 다를 수 있어 배출 가능일을 미리 확인하는 게 좋다.

쓰레기 배출은 제한되지만 거리 청소는 이어진다. 서울시와 25개 자치구는 연휴 동안 청소상황실과 순찰기동반을 가동해 주요 도심과 가로변, 청소 취약지역을 관리한다. 연휴가 끝난 28일부터는 인력과 장비를 투입해 밀린 쓰레기를 일제히 수거한다.

서울시가 추석 귀경 집중일인 26~27일 시내버스와 지하철 막차를 오전 1시까지 연장하고 공영주차장 61곳을 무료 개방하는 연휴 교통 편의 대책을 시행한다. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

◆26·27일 대중교통 연장…공영주차장 무료 개방

서울시는 귀경객이 몰리는 26일과 27일 시내버스와 지하철 막차 시간을 연장한다. 심야N버스도 정상 운행한다.

시내버스는 서울·청량리·영등포·용산·수서역과 서울고속·동서울·남부터미널 정류소에서 종점 방향 막차가 다음 날 오전 1시에 통과하도록 배차한다.

지하철은 1∼8호선 중 서울교통공사 운행 구간과 9호선, 우이신설선, 신림선의 마지막 열차가 다음 날 오전 1시에 종착역에 도착하도록 하루 64회 증편한다. 1·3·4호선의 한국철도공사 운행 구간은 별도 계획에 따라 운행한다. 용산구는 같은 기간 지역 내 마을버스를 밤 12시까지 운행한다.

서울시설공단이 관리하는 공영주차장 61곳도 연휴 동안 무료로 개방된다. 용산구에서는 공영주차장과 학교 주차시설 23곳, 마포구에서는 시장·도서관 주변 주차장 등 30곳을 무료로 이용할 수 있다.

문 여는 병·의원과 약국은 서울시 추석 연휴 종합정보 누리집과 응급의료정보제공·손목닥터9988 앱에서 확인할 수 있다. 자치구별 쓰레기 배출일은 각 구청 누리집, 실시간 대중교통 운행과 도로 상황은 서울교통정보시스템 토피스에서 확인하면 된다. 연휴 생활정보는 120다산콜센터에서, 응급의료 상담은 119에서 안내받을 수 있다.

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