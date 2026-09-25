롯데웰푸드, 추석 맞아 ‘쉐푸드 광장시장식 고기완자’ 출시

롯데웰푸드는 추석 명절을 앞두고 집에서도 간편하게 즐길 수 있는 ‘쉐푸드 광장시장식 고기완자’를 출시했다고 25일 밝혔다.

신제품은 전통시장에서 갓 부쳐낸 고기완자의 맛과 식감을 구현하는 데 초점을 맞췄다. 큼직하고 두툼한 크기로 만들어 고기와 채소의 식감을 함께 느낄 수 있도록 했다.

원료로는 100% 국산 돼지고기를 사용했다. 돼지고기를 모두 곱게 갈지 않고 도톰한 통살을 살려 씹는 맛을 강화한 것이 특징이다. 다양한 채소도 큼직하게 썰어 넣었으며 감자전분과 국산 찹쌀가루를 배합해 겉은 먹음직스럽게 익고 속은 촉촉하고 부드러운 식감을 내도록 했다.

조리 편의성도 높였다. 프라이팬이나 에어프라이어를 이용하면 약 15분 만에 조리할 수 있어 추석 명절 상차림은 물론 평소 반찬이나 간식, 안주 등으로 활용할 수 있다. 제품은 전국 대형마트 등에서 판매된다.

롯데웰푸드 관계자는 “추석을 앞두고 명절 상차림에 빠질 수 없는 고기완자를 보다 간편하게 즐길 수 있도록 제품을 선보였다”며 “국산 돼지고기와 채소 등 원재료와 식감을 세심하게 설계해 일상에서도 다양한 용도로 활용할 수 있도록 했다”고 말했다.

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