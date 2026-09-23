송가인, 트로트 가수 하게 된 이유...“판소리보단 덜 힘들었다”

가수 송가인이 추석 명절을 앞두고 웹 예능 프로그램을 통해 대중의 눈과 귀를 사로잡는 명품 라이브와 진솔한 소통의 시간을 가졌다.

가수 송가인이 추석 명절을 앞두고 웹 예능 프로그램을 통해 대중의 눈과 귀를 사로잡는 명품 라이브와 진솔한 소통의 시간을 가졌다. ‘월간다음’ 캡처

22일 웹 콘텐츠 ‘월간다음’에 출연한 가수 송가인은 독보적인 보컬 역량을 증명함과 동시에, 국악에서 트로트로 전향하기까지의 치열했던 여정과 팬들을 향한 깊은 애정을 가감 없이 털어놓았다.

이날 방송의 포문은 정규 4집 타이틀곡 ‘아사달’이었다. 송가인은 특유의 깊고 묵직한 울림이 담긴 목소리로 무대를 압도했다. 곡이 지닌 고유의 서정을 완벽하게 소화해 내는 엄청난 성량과 세밀한 감정 표현에 진행을 맡은 가수 HYNN(박혜원)은 실내라는 사실을 잊을 만큼 바람 소리가 느껴지는 듯했다며 극찬을 아끼지 않았다.

이어 진행된 키워드 토크 코너에서는 ‘트로트의 자존심’, ‘핑크빛 화력의 어게인’, ‘효도선물’ 등의 단어들을 통해 그의 음악적 행보를 되짚어 보는 시간이 마련됐다. 송가인은 “아직도 꿈을 꾸는 거 같다”며 대중의 큰 사랑을 받는 현실에 벅찬 감정을 드러냈다.

특히 이날 방송에서는 판소리를 해왔던 국악인 시절부터 트로트로 전향하기까지의 비하인드가 큰 주목을 받았다. 송가인은 전공을 내려놓고 장르를 바꿀 당시 겪었던 내면의 고민을 솔직하게 고백했다. “트로트를 하라”는 어머니의 권유로 ‘미스트롯’에 출전하게 된 계기를 전했다.

박혜원은 “이미 많은 시간 동안 지원을 해주시고 믿어주신 거다”라고 반응하면서 그만 두는 게 아깝지는 않았는지 물었다. 그러자 송가인은 “판소리보단 덜 힘들었다”며 “트로트도 너무 어려운 길이지만 더 즐겁게 할 수 있었던 장르였다”라고 설명했다.

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