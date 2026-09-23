여권 내부총질 자제론에… 조국 “지도부 입단속부터”

더불어민주당에서 23일 김지용 중대범죄수사청장 후보자에 대한 공개 비토와 유시민 전 노무현재단 이사장의 이재명 대통령 비판을 자제해야 한다는 목소리가 잇따랐다. 반면 조국혁신당 조국 혁신정책연구원장은 민주당이 오히려 민주진보 진영의 갈등을 키우고 있다며 지도부에 ‘입단속’을 요구했다. 이 대통령이 여권 내부의 배제와 혐오를 멈춰 달라고 호소한 뒤에도 서로를 향해 자제를 요구하는 신경전이 이어지는 모습이다.

전용기 더불어민주당 최고위원(왼쪽), 김민석 더불어민주당 대표. 뉴시스

민주당 전용기 최고위원은 이날 최고위원회의에서 유 전 이사장이 이 대통령의 검찰개혁 구상을 두고 “국민을 속였다”고 비판한 데 대해 “강한 유감을 표한다”고 밝혔다. 그는 “우리 사이의 말이 거칠어질수록 웃는 쪽은 개혁을 멈추고 싶은 국민의힘뿐”이라며 내부 갈등 자제를 주문했다.



이 대통령 측근인 김영진 의원은 김 후보자를 겨냥한 당내 비판을 문제 삼았다. 김 의원은 라디오에서 김 후보자에 대한 단편적인 경험을 전체처럼 여겨 비토하는 데 “절제될 필요가 있다”고 말했다. 다만 제기된 우려는 국회 인사청문회에서 검증해야 한다고 했다. 유 전 이사장을 향해서도 달라진 국면에 맞춰 입장을 조정할 필요가 있다며 “또다시 돌멩이가 날아다니면 안 된다”고 했다.

유시민 전 노무현재단 이사장. 미디어오늘 유튜브 영상 캡처

박용진 규제합리화위원회 부위원장도 유 전 이사장을 향해 “사방 천지에 대통령 흔드는 사람들이 가득한데 유 전 이사장까지 이래야 되나. 해도 너무 하는 것 아니냐”며 “좀 지켜봐 달라”고 말했다. 이어 “정신 산만하게 하지 말고 부엌에 가서 거들어주는 일을 하셨으면 좋겠다”고 했다.

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장. 연합뉴스

조 원장은 반대로 민주당 지도부의 언행을 문제 삼았다. 그는 사회관계망서비스(SNS)에 “대통령의 기자회견, 비서실장의 사퇴 표명, 국정 기조의 변화 시도 등 대통령의 쇄신 노력이 이어지고 있음에도 집권 여당인 민주당은 계속 헛발질하고 있다”며 “대통령과 민주당의 공기가 이토록 엇갈리는 것은 심각한 문제”라고 주장했다.



이어 김민석 대표 등 민주당 지도부를 향해 “민주진보 진영 내부를 갈라치는 ‘배제의 정치’를 하지 않을 것을 분명히 해야 한다”며 당 전체에 ‘입단속’ 지시를 내리라고 요구했다. ‘조희대 사퇴’ 현수막이나 당내 태스크포스(TF)보다 사법개혁 입법과 구체적인 개혁 시간표가 필요하다는 주장도 폈다.



이 대통령은 지난 18일 기자회견에서 같은 곳을 바라보고 함께했던 사람들의 진심까지 의심하지 말아 달라며 여권 내부의 혐오와 배제를 멈춰 달라고 호소한 바 있다.

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