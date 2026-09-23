임현식 "나무 관리하느냐 한 달에 1000만원 나가기도"

배우 임현식이 노후 재산 관리에 대한 고민을 털어놨다.

23일 박원숙의 유튜브 채널에는 '오랜만에 임현식 씨 만났어요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 박원숙은 최근 수술을 받은 임현식을 만나 "몸이 아픈 줄 알았는데 그래도 수술해서 괜찮나봐"라고 말했다.

임현식은 "용종도 떼어냈다. 내 대장을 빨았다고 하더라"며 너스레를 떨었다.

이후 두 사람은 식사를 하며 근황을 나눴다. 임현식은 "모든 늙은이가 그렇듯 돈 관리를 정말 정신 차리고 해야겠더라. 자식들과도 정리가 돼야 하고 나름대로 그런 과정이 필요한 것 같다"고 밝혔다.

이어 "교통정리를 잘해야겠다"며 "내가 가진 것은 다 쓰고 살아야겠다고 이렇게 간단하게 생각했는데, (자녀들에게) '너희가 알아서 관리해라'라는 식으로 회의를 해야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.

박원숙이 "아직 회의를 안 했나. 너무 늦었다"고 하자 임현식은 "이제 결정을 해야지"라고 답했다.

이를 듣던 제작진은 두 사람에게 "사후에 재산을 어떻게 정리해야겠다고 생각하셨냐"고 물었다.

박원숙은 "나는 다 써놨다. 나중에 힘들까 봐 중간에 너무나 많이 없어져 가지고 간단명료하게 해놨다"고 답했다.

그는 "어느 날 보니까 매달 들어오던 게 없어지고 매달 나가는 건 있더라. 다달이 내야 되는 돈은 꼬박꼬박 나간다"고 덧붙였다.

임현식도 지출 부담을 언급했다. 그는 "나도 마찬가지다. 어떨 때는 집에 있는 나무들 때문에 한 달에 1000만 원이 나간 적도 있다. 그렇다고 그게 소득이 있는 것도 전혀 아니다"고 밝혔다.

박원숙이 깜짝 놀라자 임현식은 "그렇다고 소득이 있나. 전혀 없다"고 말했다. 박원숙은 "나이가 드니까 부동산도 짐이고, 이렇게 해놨던 것도 다 짐"이라며 공감했다.

<뉴시스>

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