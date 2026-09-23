韓·濠 “LNG·석유제품 협력 핵심 파트너”

유엔총회 참석을 위해 미국을 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) 앤서니 앨버니지 호주 총리와 정상회담을 갖고 호르무즈 사태에 따른 에너지 공급망 위기 대응과 방산 협력 방안 등을 논의했다. 양 정상은 한국과 호주가 액화천연가스(LNG)와 석유제품 등 주요 에너지자원을 서로 의존하는 핵심 파트너라는 점을 확인하고 안정적인 공급망 구축을 위해 협력을 강화하기로 했다.

이재명 대통령과 앤서니 앨버니지 호주 총리가 22일(현지시간) 미국 뉴욕 주유엔대표부 반기문홀에서 양자회담을 하고 있다. 뉴욕=연합뉴스

이 대통령은 이날 미국 뉴욕에서 열린 회담에서 “호주도 이번 호르무즈 전쟁 때문에 여러 가지 어려움이 있을 테고 우리 대한민국도 에너지 공급망 때문에 약간의 혼란은 있었는데 호주에서 많이 도와주고 또 함께 협력한 덕분에 대한민국의 에너지 시장은 그런대로 안정적”이라고 말했다.



앨버니지 총리는 “호주와 대한민국은 좋은 우방국”이라며 “비슷한 세계관을 공유하고 있고 다자기구, 안보와 안전을 추구한다는 점에서 가치관이 비슷하다”고 말했다. 이어 경제 분야의 협력을 평가하며 에너지 수급에서도 한국의 도움을 받고 있다고 강조했다.



성기홍 청와대 홍보소통수석은 서면브리핑에서 “양 정상은 중동발 에너지 위기에 함께 대응해 나가는 과정에서 양국이 서로에게 LNG·석유제품 등 주요 에너지자원 공급을 의존하고 있는 핵심적인 파트너임을 다시금 확인했다”고 밝혔다. 양국은 안정적이고 회복력 있는 역내 공급망 구축을 위해 긴밀히 협력하기로 했다.



협력 범위는 핵심광물과 청정에너지로도 확대하기로 했다. 앨버니지 총리는 한국이 이들 분야에서 호주의 신뢰할 만한 파트너라며 한국의 제조업 역량과 호주의 풍부한 자원을 결합할 경우 협력 잠재력이 크다고 평가했다. 이 대통령은 이에 공감하고 호주의 인공지능(AI) 데이터센터 재생에너지 활용정책과 에너지 가격 동향 등을 물으며 추가 협력 가능성을 모색하자고 했다.

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