귀성인사하는 민주당 지도부 "나눔과 회복의 시간을 보내시길" [한강로 사진관]

더불어민주당 김민석 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 지도부가 추석 연휴를 하루 앞둔 23일 서울 용산역을 찾아 열차에 탑승한 귀성길 시민들에게 인사하고 있다.

더불어민주당 김민석 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 지도부가 23일 서울 용산역에서 시민들에게 귀성인사를 하고 있다.

더불어민주당 김민석 대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 김민석 대표가 추석 연휴를 하루 앞둔 23일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 김민석 대표를 비롯한 지도부가 추석 연휴를 하루 앞둔 23일 서울 용산역을 찾아 귀성인사를 했다.

김 대표와 한병도 원내대표 등은 '민생회복 물가안정', '마음 넉넉한 한가위'라고 적힌 어깨띠를 메고 대합실과 열차 플랫폼을 돌며 고향을 찾은 시민들에게 인사를 했다.

김 대표는 이날 귀성인사에 앞서 국회에서 열린 최고위원회의에서 "추석 연휴가 시작된다. 혼자이든 함께이든 따뜻한 나눔과 회복의 시간을 보내시기를 기원한다"며 "장바구니 물가가 떨어지는 등 비교적 안정된 추석 물가는 다행이지만 일부 품목에 대한 우려와 체감 경기 전반에 대한 걱정의 말씀을 놓치지 않고 유념하겠다"고 말했다.

이어 김 대표는 "조희대 대법원장의 사상 초유 ‘희대의 위헌 위법적·내란적 재제청 거부’는 본질적으로 국민을 무시하는 태업이다"라며 "국회의 모든 권한을 다 활용해서 조사하고 소환하고 질책하고 법적 책임을 묻고 시정해 가겠다"고 말했다.

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