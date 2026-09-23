현대해상·SK ‘청년 미래인재’ 육성 맞손

현대해상이 청년들의 사회문제 해결 경험을 미래 역량으로 인정하고 향후 채용과 연계하는 인재 육성 프로젝트에 나선다.

현대해상 정경선 최고지속가능책임자(오른쪽)가 지난 22일 코엑스에서 열린 제3회 사회적가치페스타 스페셜 프로그램 ‘프로젝트 트레일마크’ 발표회에서 SK 수펙스추구협의회 지동섭 SV위원장(왼쪽), 태재대 염재호 총장과 함께 기념촬영을 하고 있다. 현대해상 제공

현대해상은 이 같은 내용의 청년 미래인재 육성 프로그램 ‘프로젝트 트레일마크’를 가동한다고 23일 밝혔다. 이번 프로그램은 지난 21일부터 22일까지 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘제3회 대한민국 사회적가치 페스타’에서 공개됐다.



이번 사업은 ‘쉬었음’ 인구가 급증하는 등 청년들의 일 경험과 성장 기회가 위축되고 있다는 문제의식에서 기획됐다. 이에 프로젝트 트레일마크는 청년들이 사회문제 해결 현장에서 쌓은 경험을 기록하고, 이 과정에서 드러난 역할과 성장을 미래 역량 관점에서 평가하게 된다. 향후 기업이 채용 과정에서 해당 경험과 역량을 확인하고 우대할 수 있는 시스템도 구축할 예정이다. 프로젝트의 기획과 실행 기반 마련에는 SK가 파트너로 참여했다. 두 회사는 변화하는 인재상과 미래 인재 육성을 위한 기업의 역할을 함께 논의하고 사업 방향과 실행 구조 등 전반을 공동으로 구상했다.

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