‘3전 4기’ 최병광, 男 하프마라톤 경보 동메달 [2026 아이치 나고야 아시안게임]

한국 경보 간판 최병광(35·삼성전자)이 자신의 마지막일지도 모르는 네 번째 도전에서 첫 메달을 목에 거는 감격을 누렸다.

최병광이 23일 일본 나고야에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 하프마라톤 경보에서 동메달을 차지한 뒤 태극기를 몸에 두르며 기뻐하고 있다. 나고야=AP연합뉴스

최병광은 23일 일본 나고야 도로 코스에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 하프마라톤 경보에서 1시간28분35초의 기록으로 중국 스성지(1시간23분32초)와 일본 야마니시 도시카즈(1시간28분01초)에 이어 세 번째로 결승선을 통과해 동메달을 획득했다. 이번 대회 한국 육상 첫 메달이다. 또한 한국 경보 선수가 아시안게임에서 메달을 딴 건 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임 주현명(동메달) 이후 8년 만이다.



최병광은 레이스 초반 5위 자리를 지키다가 12㎞ 지점을 49분59초, 전체 3위로 통과하며 선두권에서 경쟁했다. 이후 최병광은 3위 자리를 지키며 레이스를 이어갔고 막판엔 도시카즈와 치열한 2위 싸움을 펼쳤다.



최병광은 경기 후 “어쩌면 마지막이 될 수 있다고 생각한 아시안게임에서 메달을 따게 돼 행복하고 기쁘면서도 울컥했다”며 “연맹에서 경보팀에 보내주신 전폭적인 지원 덕분에 메달을 땄다. 앞으로 후배들이 저보다 더 훌륭한 성적을 낼 것이라 굳게 믿는다”고 말했다.



최병광은 2014 인천 대회부터 이번 대회까지 4차례 아시안게임에 출전했으며 메달을 딴 건 이번이 처음이다. 최병광은 거리 조정 후 아시안게임 경보에서 첫 메달을 딴 선수로도 이름을 남기게 됐다.



세계육상연맹은 올해 성인 국제대회 경보 종목 코스를 바꿨다. 기존 20㎞를 21.0975㎞로, 35㎞를 42.195㎞로 바꾸면서 하프마라톤·마라톤 코스와 동일하게 변경했다. 같은 날 열린 여자 하프마라톤 경보에서는 이세하(경기도청)가 1시간42분28초의 기록으로 5위에 올랐다. 남녀 마라톤 경보는 27일 열린다.



한편 남자 높이뛰기 간판 우상혁(용인시청)은 예선을 치르지 않고 바로 결선 무대를 밟는다. 대회 조직위원회는 23일 남자 높이뛰기 등 일부 육상 필드 종목 예선을 취소한다고 각 선수단에 알렸다.



대한육상연맹 관계자는 “사전에 신청했던 인원 중 일부가 빠져서 예선이 취소된 것 같다”고 전했다. 이로써 우상혁은 24일 참가할 예정이었던 예선을 건너뛰고 27일 결선에서 메달 도전에 나선다. 대회 홈페이지를 보면, 현재 16명의 선수가 높이뛰기 엔트리에 이름을 올렸으며 실제 결선에 나서는 선수는 줄어들 수 있다. 2020 도쿄 올림픽 챔피언 무타즈 에사 바르심(카타르)과 사르베시 아닐 쿠샤레(인도) 등이 우상혁의 경쟁자로 꼽힌다.

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