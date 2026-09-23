[단독] 특수교육 학생 느는데, 재정지원 ‘뒷걸음’

특수교육 대상자가 늘고 있지만 이들에 대한 개별 재정지원은 오히려 감소한 것으로 나타났다.

사진은 기사 내용과 직접적 관련 없음. 연합뉴스

지역별 예산 지원 격차도 큰 데다 과밀학급 문제와 사립학교의 특수학급 기피 현상까지 더해져 특수교육 여건 개선이 시급하다는 지적이다.



23일 국회 교육위원회 소속 더불어민주당 백승아 의원실이 교육부로부터 받은 ‘특수교육 주요 통계’ 자료에 따르면, 올해 전체 시·도 및 국립 특수학교·학급의 특수교육 예산은 총 4조1062억원으로 지난해(4조1004억원)보다 약 58억원 늘었다. 그러나 특수교육 대상 학생 수가 지난해 12만735명에서 올해 12만4195명으로 3460명(2.9%) 증가하면서 학생 1인당 특수교육비는 지난해 3396만원에서 올해 3306만원으로 약 90만원(2.7%) 감소했다.

지역별 재정지원 수준의 편차도 뚜렷했다. 올해 시·도교육청별 1인당 특수교육비를 살펴보면, 세종이 4125만원으로 가장 높고 부산(3953만원), 강원(3920만원), 충남(3916만원) 등이 뒤를 이었다. 반면 서울은 2662만원, 경기는 2779만원에 불과해 세종과 비교했을 때 1400만원 이상 격차가 벌어졌다. 전국 특수교육 대상자 중 37.68%가 서울(1만5082명)·경기(3만1718명)에 밀집해 있음에도 불구하고 1인당 재정지원이 오히려 전국 최하위 수준에 머무르고 있다.



특수교육의 국·공립 편중 현상도 문제로 지적된다. 올해 일반 학교 내 설치된 특수학급 1만5426개 중 국·공립학교 설치 비율이 97.7%(1만5070개)를 차지한 반면, 사립학교는 2.3%(356개)에 그쳤다.

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