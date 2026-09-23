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[단독] 특수교육 학생 느는데, 재정지원 ‘뒷걸음’

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박아름 기자 beautypark@segye.com

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1인당 교육비 2025년比 2.7% 감소
세종 4125만원 최다, 서울 꼴찌
“과밀 학급·국공립 편중도 문제”

특수교육 대상자가 늘고 있지만 이들에 대한 개별 재정지원은 오히려 감소한 것으로 나타났다.

 

사진은 기사 내용과 직접적 관련 없음. 연합뉴스
사진은 기사 내용과 직접적 관련 없음. 연합뉴스

지역별 예산 지원 격차도 큰 데다 과밀학급 문제와 사립학교의 특수학급 기피 현상까지 더해져 특수교육 여건 개선이 시급하다는 지적이다.

23일 국회 교육위원회 소속 더불어민주당 백승아 의원실이 교육부로부터 받은 ‘특수교육 주요 통계’ 자료에 따르면, 올해 전체 시·도 및 국립 특수학교·학급의 특수교육 예산은 총 4조1062억원으로 지난해(4조1004억원)보다 약 58억원 늘었다. 그러나 특수교육 대상 학생 수가 지난해 12만735명에서 올해 12만4195명으로 3460명(2.9%) 증가하면서 학생 1인당 특수교육비는 지난해 3396만원에서 올해 3306만원으로 약 90만원(2.7%) 감소했다.

 

지역별 재정지원 수준의 편차도 뚜렷했다. 올해 시·도교육청별 1인당 특수교육비를 살펴보면, 세종이 4125만원으로 가장 높고 부산(3953만원), 강원(3920만원), 충남(3916만원) 등이 뒤를 이었다. 반면 서울은 2662만원, 경기는 2779만원에 불과해 세종과 비교했을 때 1400만원 이상 격차가 벌어졌다. 전국 특수교육 대상자 중 37.68%가 서울(1만5082명)·경기(3만1718명)에 밀집해 있음에도 불구하고 1인당 재정지원이 오히려 전국 최하위 수준에 머무르고 있다.

특수교육의 국·공립 편중 현상도 문제로 지적된다. 올해 일반 학교 내 설치된 특수학급 1만5426개 중 국·공립학교 설치 비율이 97.7%(1만5070개)를 차지한 반면, 사립학교는 2.3%(356개)에 그쳤다.


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