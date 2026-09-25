[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 25일 (금요일) 66년생, 다시 시작하면 기회가 보인다

96년생: 괴로움을 참아내면 기쁨을 진정으로 느낀다. 84년생: 감출수록 드러나니 사서 고생이다. 72년생: 무성의한 태도를 버리고 진지하게 다가서라. 60년생: 자기식대로 밀고 나가는 것이 좋겠다. 48년생: 능동적인 자세로 멀리 보는 것이 중요하다. 36년생: 언행은 사람의 마음이 묻어 나오는 법이다.

97년생: 흥미진진한 사건의 이면에는 위험이 따른다. 85년생: 누적된 피로를 날릴 수 있는 시기다. 73년생: 어디로 발을 내딛어야 할지 망설이게 된다. 61년생: 자금사정이 호전될 기미가 보이기 시작한다. 49년생: 정점에 도달했을 때 멈추는 것이 현명하다. 37년생: 원하는 것을 얻으려면 손실을 감수해야 한다.

98년생: 한번 지나간 건 되돌아오지 않는다. 86년생: 상대방이 즐거우면 나도 즐겁다. 74년생: 이미지를 실추시키지 않도록 조심해라. 62년생: 부족한 부분이 채워지니 더 바랄 것이 없다. 50년생: 자기관리는 나이가 들어갈수록 중요하다. 38년생: 마음이 가는 대로 움직이면 결과가 좋다.

99년생: 막무가내로 밀어붙이면 불똥이 튄다. 87년생: 발전하고 싶다면 자신을 더욱 채찍질하라. 75년생: 직장에서 새로운 계획이 추진될 수 있다. 63년생: 순리대로 풀어나가면 무리없이 진행된다. 51년생: 일정한 간격을 유지하는 일은 중요하다. 39년생: 음식을 앞에 두고 시선만 살피지 말라.

00년생: 눈높이의 잣대를 우선 낮추어라. 88년생: 한번으로 끝낼 일은 신중을 기해라. 76년생: 모르고 행한다면 결과를 예측할 수 없다. 64년생: 생각보다 해결하기가 호락호락하지 않다. 52년생: 불행은 지나친 욕심에서 비롯된다. 40년생: 노력만으로 모든 것을 다 이룰 수 없다. 28년생: 뜻을 모두 수용할 수 없어도 귀담아들어라

01년생: 의외의 귀인을 만나 명예 회복할 운. 89년생: 지속적 변화를 추구하면 결과가 나타난다. 77년생: 마음먹은 대로 현실이 따라주지 않는다. 65년생: 목표지점을 앞두고 있다면 차분하게 하라. 53년생: 소비자들은 서비스가 나은 곳을 찾는다. 41년생: 진실한 종교란 영원을 추구하는 마음이다. 29년생: 중립을 표명하는 것이 자신에게 유리하다.

02년생: 꼭 찾아볼 곳은 더 이상 미루지 말라. 90년생: 전체를 바라보는 시각을 가질 때이다. 78년생: 변화의 사이클이 짧아지는 시기다. 66년생: 다시 시작하는 마음으로 걸음을 내딛자. 54년생: 강박관념에서 벗어나야 전진이 있다. 42년생: 생각은 많지만 몸이 따라가지 못한다. 30년생: 고생만 실컷 하고 남 좋은 일만 시킬 수 있다.

03년생: 지금은 조용히 지켜보는 것이 좋다. 91년생: 여행이나 오랜 외출은 삼가는 것이 좋다. 79년생: 사소한 약속이라도 끝까지 지켜라. 67년생: 무심코 길을 지나다가 귀인을 만난다. 55년생: 소박한 것이 진정 가치 있다. 43년생: 일에 주변 사람의 말에 귀 기울여라. 31년생: 기다리는 시간은 지루하지만 종국엔 웃는다.

04년생: 묵은 감정 버리고 새롭게 출발하라. 92년생: 힘들 때 도와주어야 진정한 나의 사람이다. 80년생: 개성을 잃지 말고 돋보이게 하라. 68년생: 구름이 되고 싶지만 지금은 시기가 아니다. 56년생: 구사 일로 갑자기 문제를 야기할 수 있다. 44년생: 사려 깊은 행동은 자신을 드높인다. 32년생: 입장이 난처해도 성급한 반론은 피하라.

05년생: 목표는 현실보다 하향 조정하라. 93년생: 수시로 나타나는 현상에 귀 기울여라. 81년생: 무엇을 원하는지 인식하라. 69년생: 서로 다른 것을 주고받는 것이 현명하다. 57년생: 적자가 계속 이어지면 상황이 불리해진다. 45년생: 분실사고를 당할 우려가 다분하니 주의하라. 33년생: 감정의 동요가 잦아진다면 불안해한다.

06년생: 비중 있는 일부터 해나갈 것. 94년생: 기쁨은 나누면 더해지고 슬픔은 덜해진다. 82년생: 타인에 피해를 주거나 도가 지나치면 안 좋다. 70년생: 암시를 이해해야 문제 해결에 도움이 된다. 58년생: 인격을 유지하고 싶다면 자신을 낮추어라. 46년생: 가볍게 여기다가 병을 키울 수 있다. 34년생: 자존심 때문에 손해보는 경우가 부지기수다.

95년생: 작은 부주의로 인한 안전사고가 우려된다. 83년생: 자신이 책임질 수 있는 선에서 움직여라. 71년생: 도움을 받으니 금전적인 손해는 감수해라. 59년생: 방심하면 사고날 수 있으니 안전운전해라. 47년생: 누이 좋고 매우 좋으면 그만이다. 35년생: 중요한 대목에서 발뺌하면 실추된다.

백운철학원

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