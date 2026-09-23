야구대표팀, 태국에 5회 콜드게임 완승…조 1위 슈퍼라운드 진출 [아시안게임]

류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀이 만루 홈런 두 방을 앞세워 약체 태국을 가볍게 제압하고 조 1위로 슈퍼라운드에 진출했다.



대표팀은 23일 일본 아이치현 도요하시 시민야구장에서 열린 B조 조별리그 3차전에서 태국을 18-1 5회 콜드게임으로 꺾었다.

23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 4회말 2사 만루 한국 박준순이 만루홈런을 치고 동료들의 격려를 받고 있다.

대만을 5-0, 홍콩을 13-0(7회 콜드게임)으로 누른 한국은 3연승을 내달리며 조 1위를 확정했다.



한국은 B조 2위를 상대로 거둔 1승을 안고 25일부터 26일까지 A조 1, 2위와 슈퍼라운드를 펼친다.



B조 2위는 이날 오후 홍콩전을 치르는 대만이 유력하다.



슈퍼라운드 상위 2개 팀은 결승전, 하위 2개 팀은 동메달 결정전을 치른다. 메달 결정전은 모두 27일에 열린다.



대표팀은 1회 박재현(KIA 타이거즈)의 볼넷과 도루, 윤동희(롯데 자이언츠)의 볼넷, 김도영(KIA)의 진루타로 만든 1사 2, 3루 기회에서 노시환(한화 이글스)의 우익수 희생타로 선취점을 뽑았다.



이후 문보경(LG 트윈스)이 우월 투런 홈런을 폭발하며 3-0을 만들었다.



2회엔 이재현(삼성 라이온즈), 김건희(키움 히어로즈), 정준재(SSG 랜더스)의 3연속 타자 안타로 무사 만루 기회를 잡은 뒤 박재현이 우월 그랜드슬램을 터뜨려 단숨에 7-0으로 점수 차를 벌렸다.



3회엔 이재현의 볼넷과 김건희, 정준재, 박재현의 3연속 안타로 3점을 더해 10-0으로 달아났다.

23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 4회말 2사 만루 한국 박준순이 만루홈런을 치고 그라운드를 달리고 있다.

대표팀은 4회에도 태국 마운드를 난타했다.



박준순(두산 베어스), 문현빈의 연속 안타와 이재현의 희생타, 정준재, 김도영의 적시타로 14-0을 만들었고, 타자일순한 뒤 타석에 들어선 박준순이 좌월 만루홈런을 폭발해 18-0이 됐다.



이번 대회 야구는 5회 15점 차, 7회 10점 차 이상(결승전 미적용)이 되면 콜드게임이 된다.



한국은 5회 2사 1루에서 중견수 김지찬(삼성)이 뜬공을 놓치면서 1실점한 것이 '옥에 티'가 됐다.



박재현은 2타수 2안타 1홈런 2볼넷 5타점 3득점, 박준순은 2타수 2안타 1홈런 4타점 2득점으로 활약했다.

23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 4회초 한국 선발투수 오원석이 역투하고 있다.

전날 홍콩전에서 팀 퍼펙트를 달성한 대표팀 마운드는 이날 태국 타선도 꽁꽁 묶었다.



선발 오원석은 4이닝을 1피안타 7탈삼진 무사사구 무실점으로 막았고, 배찬승(삼성)은 5회에 마운드에 올라 1이닝 1피안타 1실점(비자책점)했다.





◇ 23일 전적(도요하시 시민야구장)

▲ 야구 B조 조별리그 3차전

태국(1승 2패) 000 01 - 1

한국(3승) 343 8X - 18 <5회 콜드게임>

△ 승리투수 = 오원석(1승)

△ 패전투수 = 알렉산더 클라크(1패)

△ 홈런 = 문보경 1호(1회2점) 박재현 1호(2회4점) 박준순 1호(4회4점·이상 한국)

<연합>

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