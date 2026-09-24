[이코노 브리핑] 우리은행, 청년 창업기업 2000억 지원 외

우리은행, 청년 창업기업 2000억 지원

우리은행이 참신한 아이디어·기술력이 있어도 담보·신용이 부족해 자금 조달에 어려움을 겪는 청년 창업기업을 지원하기 위해 신용보증기금·기술보증기금과 총 2000억원 규모의 금융지원 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다. 해당 기업은 최대 3억원 이내의 운전자금 보증을 받을 수 있다.

카카오그룹, 디지털 자산 생태계 확장

카카오그룹이 동남아시아 대표 플랫폼 기업 그랩, 태국 금융지주사 SCBX, 교보생명, 보난자팩토리 등 국내외 주요 기업과 디지털 자산 사업 협력과 기회 모색을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다. 그랩과 원화 스테이블코인의 발행 및 유통을 비롯해 관련 서비스 개발, 지역 확장 전략, 기술 및 운영 역량 교류 등을 추진한다. 교보생명과는 디지털 자산을 활용한 금융서비스 제공과 관련 업무 추진을 위한 PoC(개념검증) 등 공동대응에 나섰다.

케이뱅크, 불법사금융 피해 예방 캠페인

최우형(사진) 케이뱅크 은행장이 23일 불법사금융 피해 예방과 금융 취약계층 보호를 위한 캠페인에 동참했다. 최 은행장은 캠페인을 통해 “더 이상 불법사금융에 내몰리지 않도록 케이뱅크가 지키겠다”는 메시지를 전했다. 케이뱅크는 금융 취약계층을 보호하고 금융 안전망을 강화하는 데 힘써왔다.

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