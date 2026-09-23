2025 하얼빈 동계 AG 금메달리스트 출신 쇼트트랙 전 국가대표 김건우, 은퇴 3개월 만에 사망 ‘비보’

쇼트트랙 국가대표로 활약했던 김건우가 23일 세상을 떠났다. 향년 28세. 3개월 전 현역 은퇴를 선언한 뒤 갑작스런 사망으로 안타까움을 더 하고 있다.

김건우의 유족은 23일 김건우의 인스타그램 스토리를 통해 “故 김건우님께서 2026년 9월 23일 별세하셨기에 삼가 알려드립니다. 갑작스러운 비보에 황망한 마음으로 일일이 연락드리지 못함을 너른 마음을 헤아려 주기 바랍니다. 고인의 마지막 가는 길에 따뜻한 위로와 명복을 빌어주면 감사하겠습니다”라며 부고를 전했다. 정확한 사망 원인은 알려지지 않았다.

김건우는 성남 서현고 재학 시절 촉망받는 유망주였다. 고교 시절인 2015년에 선배들을 제치고 국가대표 선발전을 통과하며 2015~2016시즌부터 월드컵 등 국제대회에 출전했다. 2015~2016시즌을 비롯해 2018~2019시즌, 2023~2024시즌부터 세 시즌 연속 등 총 다섯 시즌 동안 국가대표로 활약하며 월드투어에서 금메달 7개, 은메달 11개, 동메달 5개를 따냈고, 2025 하얼빈 동계 아시안게임에선 2000m 혼성계주 금메달을 따냈다.

고교생 국가대표 시절엔 사건 사고에 많이 휘말리기도, 일으키기도 했다. 미성년자 신분으로 음주 사건을 일으켜 자격정지를 받기도 했고, 불법도박에 연루된 것으로 알려졌다. 여자 선수들의 숙소에 무단으로 출입한 게 알려져 국가대표 자격을 3개월 박탈당하기도 했다.

김건우는 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 국가대표 선발전에서는 예비 국가대표에 머물러 올림픽 무대를 밟지 못했다. 사건, 사고는 많았지만, 쇼트트랙 재능만큼은 뛰어났던 김건우는 지난 6월 자신의 인스타그램을 통해 현역 은퇴를 알렸다. 그는 “어릴 때부터 제 인생 전부였던 쇼트트랙을 이제는 내려놓으려고 합니다. 솔직히 아직도 잘 실감이 나지 않습니다. 늘 빙상장 위에 있는 제 모습만 생각하며 살아왔기에 이 인사를 전하는 지금도 마음 한편이 먹먹합니다”라고 아쉬움을 드러냈다.

이어 “선수 생활을 하면서 누구보다 행복했던 순간도 있었고, 반대로 많이 힘들고 지쳤던 순간들도 있었습니다. 하지만 그 모든 시간이 있었기에 지금의 제가 있을 수 있었습니다. 국가대표로 태극마크를 달고 뛰었던 순간들, 함께 땀 흘린 선수들과 선생님, 그리고 언제나 응원해 주신 팬분들의 마음은 평생 잊지 못할 것 같습니다. 부족한 선수였지만 끝까지 응원해 주시고 믿어주셔서 진심으로 감사드립니다. 제 인생에서 가장 빛났던 순간들을 함께해 주셔서 감사하다. 앞으로의 쇼트트랙을 항상 응원합니다”라고 은퇴사를 마쳤다.

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