강남, 건강 이상 호소…"몸 안 좋아서 링거 3번 맞았다"

방송인 강남이 극도의 피로에 시달리고 있다고 밝혔다.

22일 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에는 '키위 6000만개 먹는 남자 보신 적 있으신 분'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 강남은 "요즘 잠을 못 잔다"며 최근 건강 상태에 대해 이야기했다.

그는 "몸까지 안 좋아서 링거를 지금 3번 맞았다. 밤 12시, 1시에 자도 새벽 4시, 5시에 일어나면 너무 개운하다"고 말했다.

이어 "일어나면 뭐 하겠냐. 갑자기 러닝을 한다. 이후 12시에 점심 먹고 나면 지옥이다. 그때부터 완전히 녹다운"이라고 토로했다.

그러면서 "말이 안 나올 정도로 피곤한 거 아니냐. 이걸 지금 3~4주째 반복 중"이라고 덧붙였다.

이에 제작진은 "영양 불균형이어서 그럴 수도 있다. 영양 섭취가 부족하든지 아니면 너무 과잉 섭취해서 영양 균형이 안 맞으면 그럴 수 있다"고 말했다.

강남은 "살이 빠졌다. 유튜브 촬영하느라 너무 많이 먹다가 요즘은 힘들어서 안 먹는다. 그래서 힘든 건가"라며 자신의 생활을 돌아봤다.

그는 "또 한국 문화가 빨리 빨리 이지 않나. 제작진도 힘들지 않나. 특히 강나미는 더 힘들지 않냐"라고 물었다.

그러자 제작진은 "맞다. 최악의 연예인, 최악의 유튜버"라고 답해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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