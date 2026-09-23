한일전 '필승카드' 안세영, 야마구치 꺾고 기선 제압 [아시안게임]

아시안게임 대회 역사상 첫 여자 단식 2연패를 노리는 '세계 최강' 안세영이 여자 단체전 준결승에서 펼쳐진 '미리 보는 결승전'을 승리로 장식하며 쾌조의 컨디션을 과시했다.



여자 단식 '절대 1강' 안세영은 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 준결승 일본과의 경기에서 첫 번째 단식 주자로 나서 세계 3위 야마구치 아카네를 2-1(21-9 18-21 21-11)로 완파했다.

23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 한국과 일본의 4강전 첫 번째 단식. 한국 안세영이 일본 야마구치 아카네를 상대로 경기를 펼치고 있다. 연합뉴스

이날 승리로 안세영은 야마구치와의 최근 8차례 맞대결에서 전승을 거두며 적수가 없는 최강자의 면모를 재확인했다.



평소 주요 국제대회 여자 단식 결승 혹은 준결승에서 자주 마주하는 두 선수지만, 이번 대회에서는 단체전 4강에서 일찌감치 맞붙으며 불꽃 튀는 '빅매치'를 연출했다.



안세영은 첫 게임부터 코스 구석구석을 찌르는 예리한 공격으로 야마구치를 쉴 새 없이 몰아붙였다.



4-3에서 단숨에 8점을 쓸어 담으며 야마구치의 추격 의지를 꺾었고, 단 9점만 내준 채 첫 게임을 12점 차로 손쉽게 마무리했다.



2게임에서는 반격에 나선 야마구치의 거센 공세에 밀려 주도권을 내줬다.



안세영은 안정적인 수비로 상대의 공격을 받아내며 끈질기게 따라붙었지만, 고비에서 아쉬운 범실이 몇 차례 나오며 결국 승부는 3게임으로 이어졌다.



마지막 게임에서는 안세영의 뒷심이 야마구치를 압도했다.



4-4 동점에서 내리 6점을 따내며 승기를 잡은 안세영은 체력적 우위를 앞세워 야마구치를 10점 차로 따돌리고 긴 승부에 마침표를 찍었다.



이번 대회에서 금메달 3개, 은메달 1개, 동메달 2개를 목표로 내건 배드민턴 대표팀에 여자 단체전은 유력한 '금빛 종목' 중 하나다.



직전 항저우 대회에서 여자 단체전과 단식 2관왕에 올랐던 안세영은 이번 대회에서도 단체전 2연속 우승을 겨냥하고 있다.



나아가 이 기세를 개인전까지 이어간다면 아시안게임 사상 최초의 여자 단식 2연패라는 대기록도 달성하게 된다.



배드민턴 단체전은 단식 3경기와 복식 2경기로 구성되며, 5경기 중 먼저 3승을 따내는 국가가 승리한다.



'에이스' 안세영이 일본을 상대로 완벽한 스타트를 끊으며 기선을 제압한 가운데, 한국은 두 번째 주자로 여자 복식 세계 2위 이소희-백하나 조가 출격한다.



이어 단식 세계 16위 심유진, 복식 김혜정-정나은 조, 단식 김가람이 차례로 출격 대기 중이다.



한국이 일본을 꺾고 결승에 진출하면 인도네시아-중국전의 승자와 금메달을 놓고 격돌한다.

<연합>

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