“도널드, 동맹 헌신 감사”…미·중 회담 이틀 앞두고 밀착한 미·일

다카이치 사나에 일본 총리는 22일(현지시간) 유엔총회가 열리는 미국 뉴욕에서 도널드 트럼프 미 대통령을 만나 35분간 회담했다. 24일 미·중 정상회담에 앞서 미·일 동맹 관계를 과시하면서 중국의 수출규제에 대한 공동 대응 방침을 재확인했다.

다카이치 총리는 “현재 아시아를 포함해 안보 환경이 매우 엄격한 가운데 오늘 우리가 유엔 본부에서 이렇게 정상회담을 하는 것은 세계를 향해 일·미(미·일) 동맹의 강력함을 보여주는 것”이라고 말했다. 그는 트럼프 대통령을 ‘도널드’라고 친근하게 부르면서 “일·미 동맹에 강력하게 헌신해 주는 점에 다시금 감사드린다”고 했다.

다카이치 사나에 일본 총리(왼쪽)가 22일(현지시각) 미국 뉴욕에서 유엔 총회를 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령과 회담하고 중국의 수출규제에 대한 미일 공동 대응과 동맹 억지력 강화를 재확인했다. 연합뉴스

트럼프 대통령은 “오늘 일본 총리와 이 자리에서 함께할 수 있게 된 것을 진심으로 자랑스럽게 생각한다”며 “당신(다카이치)은 일본 총리로서 대단히 훌륭한 인물로서 역사에도 이름을 남길 것”이라고 추켜세웠다.

두 정상의 공식 회담은 지난 3월 다카이치 총리의 백악관 방문 이후 6개월 만이다. 당시에도 일본은 미·중 정상회담이 열리기 전 미·일 회담을 추진해 성사시킨 바 있다. 다카이치 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언으로 중국과의 관계가 악화한 가운데 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 회담에서의 ‘일본 패싱’ 가능성을 우려해서였다. 이번에 일본은 특히 트럼프 대통령이 11월 미 중간선거를 앞두고 경제적 실리를 챙기기 위해 미·중 회담에서 대만 문제 등에 관한 양보를 할 가능성을 경계했으며, 3주 전부터 미·중 회담 전 미·일 회담 일정을 잡으려 미국 측과 조율해 왔다고 NHK방송 등이 전했다.

이날 회담에 배석한 오자키 마사나오 관방 부장관은 유엔총회 기간 미국 측이 극히 제한된 양자 정상회담 일정만 소화한다고 언급하면서 “이틀 뒤 미·중 정상회담이 예정된 시점에 충분한 논의를 진행했다. 가장 좋은 타이밍에 일·미 동맹의 견고함을 세계에 보일 수 있었던 점이 이번 회담의 가장 중요한 의의”라고 기자단에 설명했다.

오자키 부장관에 따르면 이날 회담에서는 시 주석의 미국 방문을 염두에 두고 경제안보 등 다양한 의제가 논의됐다. 니혼게이자이신문은 “희토류 같은 중요 물자의 수출 규제 등에 관한 대응 방안이 논의된 것으로 보인다”며 “중국을 둘러싼 문제에 대해 향후 일·미 양국이 긴밀히 공조하기로 확인했다”고 전했다. 오자키 부장관은 다만 대만 문제가 논의됐는지에 대해서는 밝히지 않았다.

미·일은 이밖에 인공지능(AI)·반도체 및 중요 광물 등 분야에서 협력을 추진하기로 했으며, 양국 관세 합의도 착실히 이행하기로 뜻을 모았다.

최근 트럼프 행정부가 일본 출신 아카네 도모코 국제형사재판소(ICC) 소장을 제재 대상에 올린 문제도 논의됐다. 오자키 부장관은 “솔직하게 대화했다”면서도 “세부 사항은 외교적 사안이므로 공개하지 않겠다”고 말했다. 일본 정부는 국제사회에서 ‘법의 지배’를 강조하면서도 미국의 아카네 소장 제재와 관련해서는 그간 “매우 유감” 정도의 입장을 피력하는 데 그쳤다. 이를 두고 일본 내에서는 미국과의 관계를 지나치게 고려한 소극적 대응이라는 비판이 제기돼 왔다.

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