전 쇼트트랙 국가대표 김건우 별세…향년 28세

전 쇼트트랙 국가대표 김건우가 23일 별세했다. 향년 28세. 유족은 김건우의 개인 SNS를 통해 부고를 전했으며, 정확한 사망 원인은 아직 알려지지 않았다.

1998년생인 김건우는 1500m를 주 종목으로 활약하며 국제빙상연맹(ISU) 월드컵에서 세 대회 연속 개인 종목 금메달을 따냈고, 2025 하얼빈 동계아시안게임에서는 혼성 2000m 계주 금메달을 획득했다.

전 쇼트트랙 국가대표 김건우. 뉴스1

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 대표 선발전에서는 예비 국가대표에 머물러 올림픽 무대를 밟지는 못했다.

김건우는 지난 6월 자신의 SNS를 통해 현역 은퇴를 알렸다.

당시 김건우는 "어릴 때부터 제 인생 전부였던 쇼트트랙을 이제는 내려놓으려고 한다"며 "국가대표로 태극마크를 달고 뛰었던 순간들, 함께 땀 흘린 선수들과 선생님, 언제나 응원해 주신 팬분들의 마음은 평생 잊지 못할 것 같다. 부족한 선수였지만 끝까지 응원해 주시고 믿어주셔서 진심으로 감사드린다"고 적었다.

부고 소식을 접한 팬들은 김건우의 SNS를 찾아 추모의 글을 남기고 있다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지