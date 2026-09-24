한밤중 아이 열나는데 문 연 곳 어디?… 추석 ‘내 손안의 응급실’·당번약국 1분 확인법

최장 수일에 달하는 추석 연휴 동안 갑작스럽게 몸이 아프거나 낯선 귀성길에서 혼잡을 겪으면 당황하기 마련이다. 명절 연휴 기간에는 대부분의 민간 의료기관과 시설이 문을 닫지만, 스마트폰과 PC로 정부·공공기관이 운영하는 포털을 활용하면 ‘내 손안의 응급실’부터 통행료 혜택까지 손쉽게 챙길 수 있다. 연휴 동안 알아두면 유용한 핵심 공공 서비스 활용법을 정리했다.

보건복지부 응급의료포털(E-Gen)의 ‘내 손안의 응급실’ 간편조회 화면. 명절 연휴 기간 지역별 주요 병원의 일반·소아 응급실 가용 병상과 혼잡도를 실시간으로 확인할 수 있다. 양다훈 기자

‘내 손안의 응급실’ E-Gen… 당번약국부터 실시간 병상까지 한눈에

연휴 중 가장 난감한 순간은 야간이나 공휴일에 발생하는 급성 복통, 고열 등 돌발 질환이다. 보건복지부가 운영하는 ‘응급의료포털(E-Gen)’ 누리집(www.e-gen.or.kr)과 모바일 앱은 그야말로 ‘내 손안의 응급실’ 역할을 톡톡히 해낸다.

스마트폰 위치를 기반으로 현재 문을 연 병·의원과 당번 약국을 지도상에서 실시간으로 찾아볼 수 있을 뿐 아니라, ‘내 손안의 응급실’ 간편조회 메뉴를 통해 인근 응급의료센터의 일반·소아·음압격리 병상 가용 현황과 대기 환자 혼잡도를 즉시 파악할 수 있다.

소아 야간 진료를 전담하는 달빛어린이병원 운영 현황도 상세히 제공한다. 모바일 기기 조작이 서툴다면 국번 없이 ‘119(소방청 구급상황관리센터)’나 ‘129(보건복지상담센터)’로 전화해 인근 당직 의료기관을 유선으로 안내받을 수 있다. 해열진통제, 감기약, 소화제 등 간단한 상비약은 24시간 운영 편의점에서도 상시 구매 가능하다.

24∼27일 고속도로 통행료 면제… 휴게소 알뜰주유소 유류비도 인하

귀성·귀경길 교통비 부담을 덜어주는 혜택도 놓쳐선 안 된다. 국토교통부에 따르면 이번 추석 연휴 기간인 24일 0시부터 27일 밤 12시까지 나흘간 민자 고속도로를 포함한 전국 모든 고속도로의 통행료가 전면 면제된다. 아울러 한국도로공사가 관리하는 재정고속도로 주유소 226곳에서는 유류 가격을 리터당 100원 인하해 운전자들의 부담을 던다.

통행료 면제는 연휴 기간 고속도로를 잠시라도 이용하는 모든 차량에 적용된다. 연휴 전날인 23일에 진입해 24일 0시 이후 요금소를 빠져나가거나, 연휴 마지막 날인 27일 밤늦게 고속도로에 진입해 28일에 진출한 차량도 통행료가 면제 처리된다.

이용 방식은 평소와 같다. 하이패스 단말기를 켠 상태로 톨게이트를 통과하면 “통행료 0원이 정상 처리되었습니다”라는 안내 음성이 송출된다. 일반 차로 이용 차량은 진입 요금소에서 통행권을 뽑은 뒤 도착 요금소에 통행권을 제출하면 면제 혜택을 받는다.

행정안전부 공공자원 개방 플랫폼 ‘공유누리’의 추석 무료 주차장 안내 지도 화면. 연휴 기간 인근 초등학교 등 무료 개방 시설의 위치와 일자별 운영 시간을 상세히 확인할 수 있다.

전통시장·공공기관 ‘무료 개방 주차장’ 활용법

명절 장보기나 친지 방문 중 발생하는 주차난은 행정안전부가 운영하는 공공자원 개방 포털 ‘공유누리(www.eshare.go.kr)’를 통해 해소할 수 있다. 전국 지방자치단체와 교육청은 연휴 기간 귀성객 편의를 위해 주민센터, 학교 운동장, 공공기관 부설 주차장을 무료로 개방한다.

공유누리 누리집이나 모바일 앱 내 ‘추석 무료 주차장 안내 서비스’를 이용하면 지도상에서 인근 초등학교 등 무료 개방 시설의 구체적인 위치와 면수, 일자별 운영 시간을 한눈에 파악할 수 있다. 아울러 네이버 지도, 카카오맵, 티맵 등 주요 모바일 내비게이션 검색창에 ‘명절 무료 개방 주차장’을 입력해도 주변 개방 시설로 바로 길 안내를 받을 수 있어 주차 요금 절약과 혼잡 회피에 유용하다.

공공 포털 정보는 명절 연휴 직전 업데이트가 집중되는 만큼, 출발 전 스마트폰 즐겨찾기나 앱 설치를 통해 미리 확인해 두는 준비가 필요하다.

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