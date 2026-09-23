육상 최병광, 남자 하프마라톤경보 동메달 [아시안게임]

21.0975㎞로 바뀐 뒤 첫 메달…여자 하프마라톤 경보 이세하는 5위
한국 경보 간판 최병광(35·삼성전자)이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 동메달을 획득했다.
최병광은 23일 일본 나고야 도로 코스에서 열린 남자 하프마라톤 경보에서 1시간 28분 35초의 기록으로 중국 스성지(1시간 23분 32초), 일본 야마니시 도시카즈(1시간 28분 01초)에 이어 세 번째로 결승선을 통과했다.
이번 대회 한국 육상 첫 메달이다.
한국 경보 선수가 아시안게임에서 메달을 딴 건 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임 주현명(동메달) 이후 8년 만이다.
최병광은 레이스 초반 5위 자리를 지키다가 12㎞ 지점을 49분 59초, 전체 3위로 통과하며 선두권에서 경쟁했다.
이후 최병광은 3위 자리를 지키며 레이스를 이어갔고 막판엔 도시카즈와 치열한 2위 싸움을 펼쳤다.
그는 경기 후 대한육상연맹을 통해 "어쩌면 마지막이 될 수 있다고 생각한 아시안게임에서 메달을 따게 돼 행복하고 기쁘면서도 울컥했다"며 "연맹에서 경보팀에 보내주신 전폭적인 지원 덕분에 메달을 땄다. 앞으로 후배들이 저보다 더 훌륭한 성적을 낼 것이라 굳게 믿는다"고 말했다.
최병광은 2014 인천 대회부터 이번 대회까지 4차례 아시안게임에 출전했으며 메달을 딴 건 이번이 처음이다.
최병광은 거리 조정 후 아시안게임 경보에서 첫 메달을 딴 선수로도 이름을 남기게 됐다.
세계육상연맹은 올해 성인 국제대회 경보 종목 코스를 바꿨다.
기존 20㎞를 21.0975㎞로, 35㎞를 42.195㎞로 바꾸면서 하프마라톤·마라톤 코스와 동일하게 변경했다.
같은 날 열린 여자 하프마라톤 경보에서는 이세하(경기도청)가 1시간 42분 28초의 기록으로 5위에 올랐다.
남녀 마라톤 경보는 27일 열린다.
<연합>
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