육상 최병광, 남자 하프마라톤경보 동메달 [아시안게임]

한국 경보 간판 최병광(35·삼성전자)이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 동메달을 획득했다.



최병광은 23일 일본 나고야 도로 코스에서 열린 남자 하프마라톤 경보에서 1시간 28분 35초의 기록으로 중국 스성지(1시간 23분 32초), 일본 야마니시 도시카즈(1시간 28분 01초)에 이어 세 번째로 결승선을 통과했다.

한국 경보 간판 최병광(35·삼성전자)이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 동메달을 획득했다.

이번 대회 한국 육상 첫 메달이다.



한국 경보 선수가 아시안게임에서 메달을 딴 건 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임 주현명(동메달) 이후 8년 만이다.



최병광은 레이스 초반 5위 자리를 지키다가 12㎞ 지점을 49분 59초, 전체 3위로 통과하며 선두권에서 경쟁했다.



이후 최병광은 3위 자리를 지키며 레이스를 이어갔고 막판엔 도시카즈와 치열한 2위 싸움을 펼쳤다.



그는 경기 후 대한육상연맹을 통해 "어쩌면 마지막이 될 수 있다고 생각한 아시안게임에서 메달을 따게 돼 행복하고 기쁘면서도 울컥했다"며 "연맹에서 경보팀에 보내주신 전폭적인 지원 덕분에 메달을 땄다. 앞으로 후배들이 저보다 더 훌륭한 성적을 낼 것이라 굳게 믿는다"고 말했다.



최병광은 2014 인천 대회부터 이번 대회까지 4차례 아시안게임에 출전했으며 메달을 딴 건 이번이 처음이다.



최병광은 거리 조정 후 아시안게임 경보에서 첫 메달을 딴 선수로도 이름을 남기게 됐다.



세계육상연맹은 올해 성인 국제대회 경보 종목 코스를 바꿨다.



기존 20㎞를 21.0975㎞로, 35㎞를 42.195㎞로 바꾸면서 하프마라톤·마라톤 코스와 동일하게 변경했다.



같은 날 열린 여자 하프마라톤 경보에서는 이세하(경기도청)가 1시간 42분 28초의 기록으로 5위에 올랐다.



남녀 마라톤 경보는 27일 열린다.

<연합>

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