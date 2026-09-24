롯데웰푸드, 추석 맞아 ‘졸음운전방지 껌 씹기 캠페인’

롯데웰푸드는 추석 연휴를 앞두고 한국도로공사 서울경기본부·대전충남본부와 고속도로 휴게소에서 ‘졸음운전방지 껌 씹기 캠페인’을 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 캠페인은 명절 연휴 교통량 증가와 장시간 운전에 따른 교통사고 예방을 위해 마련됐다. 롯데웰푸드와 한국도로공사 서울경기본부는 지난 22일 세종포천고속도로 내 고삼호수휴게소에서 장거리 운전자에게 ‘졸음번쩍껌’과 생수, 물티슈 등 안전운전 홍보물품을 전달했다.

23일 오후에는 한국도로공사 대전충남본부와 함께 경부고속도로 옥산휴게소 부산방향에서도 캠페인을 진행한다. 휴게소 이용객에게 졸음번쩍껌 등 홍보물품을 제공하고, 화물차 운전자에게는 후부 반사판과 왕눈이 반사지 부착, 타이어 상태 점검, 워셔액 보충 등 무상점검 서비스도 지원한다.

롯데웰푸드의 졸음운전방지 껌 씹기 캠페인은 2013년 시작돼 올해로 14년째 이어지고 있다. 명절 연휴와 나들이철 등 차량 통행량이 집중되는 시기에 운전자의 안전의식을 높이기 위한 사회공헌활동이다.

롯데웰푸드 관계자는 “추석 연휴 장거리 이동을 앞두고 운전자들의 졸음운전을 예방하고 안전한 귀성길을 돕기 위해 캠페인을 마련했다”고 말했다.

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