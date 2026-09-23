‘김성주 子’ 김민국, 리센느 원이 ‘결혼 고백’에 “23년 인생 드디어 꽃피나”

방송인 김성주의 아들 김민국이 그룹 리센느 멤버 원이의 결혼 발언을 두고 사회관계망서비스(SNS)를 통해 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

원이는 지난 21일 MBC 스포츠국 유튜브 채널 ‘스탐’의 ‘일타강사 리센느’ 콘텐츠에 멤버 미나미와 함께 출연, 2026 아이치-나고야 아시안게임과 관련해 이야기를 나눴다.

MBC 유튜브 채널 ‘스탐’ 캡처

대화 중 김성주는 원이와 자신의 아들이 같은 2004년생이라는 사실을 언급했다. 그러자 원이는 “내가 민국이와 결혼할 생각을 하면서 어렸을 때 ‘아빠! 어디가?’를 봤다”고 말해 놀라움을 자아냈다. 그러자 김성주는 “민국이 요즘 망나니 됐다. 집에도 잘 안 들어온다”고 말했다.

이 영상이 공개된 뒤 김민국은 22일 자신의 SNS에 해당 장면을 캡처한 사진과 함께 장문의 글을 올렸다. 그는 원이의 발언을 계기로 실제 결혼을 준비하는 것처럼 이야기를 확장해 웃음을 자아냈다.

김민국은 “그대의 말은 이제 돌이킬 수 없다는 뜻이다. 어릴 적 가지셨던 꿈? 괜찮다. 세 살 버릇 여든까지 가는 거 아니겠나. 사람의 꿈이란 그리 쉬이 사라지지 않는다”라고 운을 뗐다. 이어 “앞으로의 연애? 상관없다. 다른 여자 보이면 내 눈을 뽑겠다”라며 농담을 이어갔다. 또 “우리 쪽은 내가 시집가는 걸로 결론을 내렸다. 시집살이도 문제없다”고 덧붙였다.

김민국은 “결혼식은 내년 이맘때쯤으로 생각하고 있다. 슬슬 식장 알아봐야겠다”라며 “축의금은 카카오페이로 받겠다”고 너스레를 떨어 웃음을 더했다.

MBC 유튜브 채널 ‘스탐’ 캡처

아버지 김성주의 ‘망나니’ 발언에 대해서는 “문제라면 이쪽이 문제긴 하다. 아들의 23년 인생이 드디어 꽃 피려는데 망나니라니. 내 인생에 이런 기회 죽었다 깨어나도 안 온다”라고 적었다. 그는 “가장 큰 적은 언제나 내부에 있다. 누구도 믿지 마라”라고 익살스럽게 덧붙였다.

김민국은 마지막으로 “당연하지만 이때까지 다 농담”이라며 “이렇게 신나본 적이 없었기에 정신 놓고 한번 써봤다”고 밝혔다. 이에 절친한 사이인 듀오 악뮤의 이수현도 “일단 진정하라”고 유머러스한 댓글을 남겼다.

김민국은 2012년~2013년 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘아빠! 어디가?’에 김성주와 출연해 얼굴을 알렸다. 현재 뉴욕대학교에서 영화를 전공하고 있다.

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