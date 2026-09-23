“살 뺄 생각 일찍 하지 않았다” 이민정, 출산 후 체중 관리

배우 이민정이 임신과 출산을 경험하며 직접 겪었던 체중 변화와 산후 관리 과정을 솔직하게 이야기했다.

배우 이민정이 임신과 출산을 경험하며 직접 겪었던 체중 변화와 산후 관리 과정을 솔직하게 이야기했다. 이민정 MJ

22일 이민정의 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에는 임신과 출산을 주제로 시청자들의 고민에 답하는 영상 ‘자연분만? 제왕절개? 40대 출산? 이민정의 솔직한 임신출산 Q&A’이 공개됐다. 영상에서 이민정은 임신을 준비하거나 출산을 앞둔 이들에게 자신의 경험을 전하며 여러 질문에 답했다.

특히 출산 이후 체중을 어떻게 관리했는지를 묻는 말에 이민정은 첫 출산 당시에는 “진짜 잘 먹고 살을 뺄 생각을 일찍 하지 않았다”라며 산후 몸 관리에 초점을 맞췄다고 설명했다.

만삭 평균이 14~15kg 증량한다고 전하면서 임신 기간 동안 자신의 체중은 약 18kg 증가했지만 출산 직후 곧바로 체중 감량을 시작하지는 않았다는 것이다.

출산 이후에 아기 무게가 빠지길 기대했지만 몸무게가 빠르게 줄지 않자 당황스러웠던 경험도 털어놨다. 이민정은 원인을 ‘체액’이라고 설명했다. 임신을 하면 체액이 나가기 시작하는 시기가 있음을 전하면서 체중 자체를 줄이는 것보다 몸의 부기를 관리하는 데 관심을 기울였다고 전했다. 임신 중에는 체액량이 증가하고 출산 뒤 시간이 지나면서 몸에 변화가 나타나기 때문에, 이 시기에 부기를 관리하는 것이 중요하다고 자신의 경험을 설명했다.

그는 당시 좌욕이나 족욕, 마사지 등을 활용했고 차를 마시는 방법 등을 통해 부기를 줄이는 데 신경을 썼다고 밝혔다.

이후 체중 감량 과정에서는 모유 수유 여부와 정도에 따라 상황이 달랐다고 설명했다. 다만 이러한 방법은 자신의 개인적인 경험을 설명한 것으로, 산후 회복 과정은 사람마다 차이가 있을 수 있다는 점도 함께 언급했다. 이민정은 모유 수유가 모든 사람에게 같은 방식으로 잘 되는 것은 아니라고 말했다.

이번 영상에서 이민정은 출산 직후부터 무리하게 체중을 줄이기보다는 자신의 몸 상태와 상황에 맞춰 산후 관리를 해나갔던 과정을 전했다. 아울러 모유 수유나 체중 감량을 둘러싼 고민 역시 사람마다 조건이 다를 수 있다는 점을 강조하며 자신의 경험을 공유했다.

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