“내 개인적인 선택이 맞지 않았던 것” 나나, ‘스캔들’ 논란에 입장

가수 겸 배우 나나가 넷플릭스 시리즈 ‘스캔들’의 미스캐스팅 논란과 관련해 직접 입장을 밝혔다.

나나는 지난 22일 팬 소통 플랫폼을 통해 작품 공개 이후 자신을 둘러싼 반응에 대해 언급했다. 그는 “내 입술이 보는 사람들에게 불편함을 줬다면 나의 잘못인 것”이라며 “나의 개인적인 선택이 배우로서 맞지 않는 선택이었던 거라 생각한다”고 밝혔다.

이어 “나를 사랑하는 팬들은 혹평들을 보는 게 마음 아플 거라 생각한다. 그래서 내가 더 미안하다”라며 “앞으로는 좋은 말들을 같이 들을 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

넷플릭스 시리즈 ‘스캔들’의 나나. 넷플릭스

나나는 지난 18일 공개된 ‘스캔들’에서 혼례를 올리기도 전에 남편을 잃고 정절을 지키며 살아가는 청상과부 희연 역을 맡았다. 희연은 조선시대의 제약 속에서 자신의 삶을 스스로 선택하지 못한 채 살아가던 인물로, 조원(지창욱)을 만나면서 억눌러왔던 감정과 욕망을 마주하게 된다.

그러나 작품 공개 이후 일부 시청자들 사이에서는 나나의 현대적인 이미지가 조선시대를 배경으로 한 캐릭터와 어울리지 않는다는 반응이 나왔다. 특히 도톰한 입술 모양을 두고 극의 몰입을 방해한다는 지적이 이어졌으며, 이를 계기로 미스캐스팅 논란까지 확산됐다. 일부 매체 역시 나나의 캐스팅을 원작 영화와 비교하며 논란을 다뤘다.

이번 논란은 원작과의 비교에서도 비롯됐다. ‘스캔들’은 2003년 개봉한 영화 ‘스캔들-조선남녀상열지사’를 원작으로 한 8부작 넷플릭스 시리즈다. 원작에서 희연 역은 전도연이 맡았으며, 이번 작품에서는 나나가 같은 인물을 연기했다. 손예진이 조씨부인, 지창욱이 조원 역을 맡았다.

나나는 작품 공개 전 제작발표회에서는 희연을 자신의 유년 시절과 닮은 인물이라고 설명하기도 했다. 그는 “희연은 내 유년시절 성격과 닮아 있다”며 “그런 부분을 되새기면서 연기하려고 노력했다”고 말했다. 또 자신의 경험을 바탕으로 캐릭터의 감정을 이해하고 표현하려 했다고 밝혔다.

나나는 2009년 걸그룹 애프터스쿨로 데뷔한 뒤 연기자로 활동 영역을 넓혔다. ‘굿 와이프’를 시작으로 ‘킬잇’, ‘출사표’, ‘글리치’, ‘마스크걸’ 등에 출연했으며, 최근에는 장르극 ‘마 데레사’ 출연도 확정했다.

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