"길어요" 한마디에…괴산군수 '7초' 짧은 추석 인사 조회수 폭발

추석 명절을 앞두고 각 지자체 단체장들이 잇따라 명절 인사를 전하고 있는 가운데, 7초짜리 짧은 추석 인사 영상이 화제를 모으고 있다.

22일 JTBC '사건반장'에서는 송인헌 괴산군수가 등장하는 짧은 추석 명절 인사 영상이 소개됐다.

영상에서 송인헌 괴산군수는 "존경하고 사랑하는 괴산군민 여러분"이라고 인사를 시작한다. 그러나 인사를 이어가기도 전에 영상 속 상황이 급격히 바뀐다. 카메라 뒤에 있던 홍보 담당 직원이 '길어요'라는 문구와 함께 괄호 안에 '빠퇴(빠른 퇴근) 기원'이라고 적힌 스케치북을 들어 올린다.

해당 영상은 7초짜리 숏폼 영상으로, 공개 직후 각종 온라인 커뮤니티 등에 퍼지면서 하루 만에 조회수 30만회를 돌파했다. 이후 조회수는 무려 100만회까지 기록한 상태라고 전해졌다.

유튜브 채널 '괴산군'에는 송인헌 괴산군수의 7초짜리 한가위 인사가 올라와 화제다. 유튜브 채널 '괴산군' 캡처

짧은 영상에 대한 네티즌들의 반응도 이어졌다. 방송에서는 "무슨 말인지 완전히 다 전달된다", "말은 짧게, 울림은 길게", "전국 지자체장 추석 인사 중에 임팩트 최고다" 등의 반응을 소개했다.

괴산군 홍보팀장은 해당 영상에 대해 형식적인 명절 인사보다는 명절을 맞아 웃음과 즐거움을 주고 괴산을 친근하게 알리기 위해 기획한 영상이라고 설명했다.

방송에서는 이를 직접 다시 재생하기도 했다. 송 군수가 말을 꺼내고 급히 이어지는 짧은 인사와 함께 영상이 끝나면서 출연진의 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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