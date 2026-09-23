이대호, 은퇴 후 20㎏ 감량…"하루 한 끼 먹고 매일 5~6㎞ 달려"

전 야구선수 이대호가 은퇴 후 약 20㎏을 감량한 근황을 밝힌다.

23일 오후 10시 30분 방송되는 MBC '라디오스타'는 선우용여, 이대호, 영탁, 김규원이 출연하는 '몰라 몰라 몰라 추석에 웃긴 얘기만 해~' 추석 특집으로 꾸며진다.

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이날 방송에서 이대호는 은퇴 후 먹방 프로그램 MC로 활동하며 체중이 늘자 건강을 위해 다이어트를 시작했다고 밝힌다. 하루 한 끼를 먹고 아침저녁으로 운동해 약 20㎏을 감량했으며, 현재도 매일 동백섬에서 5~6㎞를 뛰며 현역 시절보다 가벼운 몸무게를 유지하고 있다고 전한다.

후배들에게 거액의 회식비를 쓴 사연도 공개한다. 이대호는 후배들에게 전국 대회에서 우승하면 맛있는 밥을 사겠다고 약속했고, 실제 우승하자 해운대의 한우집에서 회식을 열었다고 밝힌다. 당시 회식비는 1280만 원에 달했으며, 후배들이 다시 우승했을 때는 대게를 대접했다고 한다. 이대호는 어린 시절 선배들에게 밥을 얻어먹었던 기억을 떠올리며 후배들에게도 좋은 추억을 남겨주고 싶었다고 전한다.

부산 사투리 때문에 화를 내는 것으로 오해받았던 일화도 털어놓는다. 야구부 후배들에게 조언하는 영상이 온라인에서 2000만 뷰를 기록했는데, 이대호는 잘 가르쳐주고 싶은 마음으로 한 말이었다고 설명한다. 자신도 영상을 다시 보고 오해할 만했다고 인정해 웃음을 안긴다.

부산 팬들의 남다른 애정도 전한다. 하하와 부산에서 촬영하던 중 한 시민이 장난치는 하하를 보고 이대호를 보호하려 나섰으며, 식당에서는 팬이 그의 식사비를 미리 계산한 적도 있다고 밝힌다. 부산 곳곳에 걸린 자신의 사인 중 직접 방문하지 않은 식당의 사인도 있다며, 실제로 먹어보고 인정한 맛집에는 별도의 표시를 남기는 방법도 공개한다.

아내를 향한 애정도 드러낸다. 이대호는 아내와 매일 영상 통화를 하고 사소한 변화도 알아보려 노력한다며, 휴대전화에 아내를 "내 삶의 전부"라고 저장해 뒀다고 밝힌다. 또한 부부싸움을 한 번도 해본 적이 없다며 8년 넘게 연애한 뒤 결혼한 이야기를 전한다.

한편 이대호는 2001년 롯데 자이언츠에서 프로야구 선수 생활을 시작해 일본과 미국 리그에서도 활약했다. 2017년 롯데로 복귀한 뒤 2022년 은퇴했으며, 현재 방송과 유튜브 등을 오가며 활발히 활동하고 있다.

<뉴스1>

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