李대통령 “호주 협력 덕에 韓 에너지 시장 안정적”

이재명 대통령은 유엔총회 고위급 회기 참석을 계기로 앤서니 알바니지 호주 총리와 양자회담을 갖고 에너지 공급망과 방산 협력 등에 대한 의견을 교류했다.

이재명 대통령과 앤서니 앨버니지 호주 총리가 22일(현지 시간) 미국 뉴욕 주유엔대표부 반기문홀에서 열린 양자회담에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 미국 뉴욕에서 알바니지 호주 총리와 정상회담을 갖고 “호주도 이번 호르무즈 전쟁 때문에 여러 가지 어려움이 있을 테고 우리 대한민국도 에너지 공급망 때문에 약간의 혼란은 있었는데 호주에서 많이 도와주시고 또 함께 협력한 덕분에 대한민국의 에너지 시장은 그런대로 안정적”이라며 “호주의 도움에 감사드리고 호주 문제, 상황 해결에 우리도 최대한 협력하겠다”고 말했다. 알바니지 총리는 이 대통령의 사의 표명에 감사의 뜻을 전하며 “호주와 대한민국은 좋은 우방국이다. 우리는 비슷한 세계관을 공유하고 있고 다자기구, 안보와 안전을 추구한다는 점에서 가치관이 비슷하다”며 유대감을 드러냈다. 이어 “특히 경제 분야에서도 많이 서로 협력하고 있고 에너지 수급의 분야에서 저희가 특히 한국의 도움을 많이 받고 있다는 점도 말씀드린다”며 이 대통령이 내년 초 호주를 방문해달라고 초청했다.

성기홍 청와대 홍보소통수석은 정상회담 후 서면브리핑을 통해 “양 정상은 그간 쌓아온 신뢰와 유대를 바탕으로 편안한 분위기 속에서 양국 관계, 에너지 공급망, 방산협력 등 공동 관심 사안과 국제 정세 등에 대해 허심탄회하게 의견을 교환했다”며 “양 정상은 중동발 에너지 위기에 함께 대응해 나가는 과정에서 양국이 서로에게 LNG, 석유제품 등 주요 에너지자원 공급을 의존하고 있는 핵심적인 파트너임을 다시금 확인했다”고 말했다. 양 정상은 안정적이고 회복력 있는 역내 공급망 구축을 위해 긴밀히 협력해나가기로 뜻을 모았다.

이재명 대통령과 앤서니 앨버니지 호주 총리가 22일(현지 시간) 미국 뉴욕 주유엔대표부 반기문홀에서 열린 양자회담에 앞서 악수하고 있다. 뉴시스

성 수석은 “알바니지 총리는 한국이 핵심광물, 청정에너지 등 분야에서 호주의 신뢰할 만한 파트너이며 한국의 제조업 역량과 호주의 풍부한 자원을 결합하여 양국 간 협력 관계를 더욱 발전시켜 나갈 잠재력이 크다고 했다”며 “이에 이 대통령은 적극 공감을 표하고, 최근 호주의 AI 데이터센터 재생에너지 활용정책, 에너지 가격 동향 등을 문의하며 협력 가능성을 모색해 나가자고 했다”고 전했다. 그러면서 “양 정상은 글로벌 불확실성 속에서 가치를 공유하는 파트너로서 앞으로도 다양한 분야에서 협력을 확대해 나가자고 했다”고 덧붙였다.

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