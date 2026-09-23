‘AI 속도조절론’에 재차 선 그은 트럼프…“AI 통제하려는 국제적 책략 거부”

도널드 트럼프 미국 대통령은 22일(현지시간) 유엔총회 연설에서 최근 대두된 ‘인공지능(AI) 속도조절론’에 대한 반대 의사를 재확인했다. 트럼프 대통령은 AI를 통제하려는 시도를 비판하면서 미국은 앞으로 AI 대신 ‘슈퍼지능’(Super Intelligence·SI)이라는 명칭을 쓰겠다는 뜻도 밝혔다.

사진=EPA연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회 고위급 회기 연설에서 “미국은 AI 통제를 위해 국제적 차원의 책략을 마련하려는 어떤 시도도 완전히 거부한다”며 이같이 말했다. 그는 “산업혁명보다 더 큰 무언가의 성장을 억누르지 않을 것”이라고도 강조했다. 최근 트럼프 대통령은 AI가 통제 불가 영역으로 진입할 수 있다는 업계와 시민사회의 우려를 일축하면서 미국이 중국과의 AI 경쟁에서 우위를 유지해야 한다는 입장을 거듭 밝혀왔다.

아울러 트럼프 대통령은 “지금부터 미국의 모든 (공식) 문서에는 ‘인공’ 대신 ‘슈퍼’라는 훨씬 더 정확한 용어를 사용하도록 바뀔 것이고 전 세계도 그러기를 바란다”며 ‘슈퍼지능’ 명칭 사용을 주문했다. 그는 기후변화를 주장하는 이들이 지금은 AI 개발에 경고음을 내는 등 허위 주장을 하고 있다고 비난하면서 “누가 SI에서 이기든 승자가 되는 것이다. 우리는 중국은 물론 모두를 앞서 있고 이 우위를 계속 지켜나갈 것”이라고 했다.

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