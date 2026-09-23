김가연, 남편 임요환 카드로 1000만원 쇼핑…"카드사에서 전화"

배우 김가연이 남편인 전 프로게이머 임요환의 카드로 한복 쇼핑에 나섰다.

최근 유튜브 채널 '김가연 임요환의 게임부부'에는 '임요환 카드로 몰래 1000만원 한복 쇼핑한 김가연'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김가연은 두 딸과 함께 한복 박람회를 찾았다. 그는 "신상들이 많이 나왔다고 해서 저희 남편 모르게 남편 카드 들고 왔어요. 여보 미안해"라고 말했다.

평소 가지고 있는 한복에 대해서는 "한 열 벌 좀 넘는 것 같다"고 했다. 김가연은 64만원짜리 한복 세트를 발견하자 "나 말리지 마"라며 쇼핑을 이어갔다.

딸이 "다 사면 1000만 원 넘는 거 아니야?"라고 묻자 김가연은 "1000만 원 안 넘어. 그 정도는 안 넘어"라고 답했다.

한 매장에서 결제한 금액은 215만원이었다. 이후 다른 매장에서도 한복과 장신구 등을 추가로 구입했다.

큰 금액의 결제가 잇따르자 카드사에서 확인 전화도 걸려왔다. 김가연은 "삼성 카드에서 전화 왔어. 갑자기 큰 금액을 두 개를 딱 쓰니까"라고 말했다.

쇼핑 도중에는 당시까지 사용한 금액에 대해 "총 500 가까이 좀 큰 것 같아요"라고 했다. 하지만 영상 자막에는 김가연의 이날 쇼핑 금액이 1000만원으로 표시됐다.

김가연은 "항상 애들 옷이든 남편 옷이든 가격이 좀 있어도 사주는 편이고 정작 나를 위해서는 거의 안 산다"며 "1년에 한 번 엄마를 위한 쇼핑데이도 있어야 되는 거 아니에요?"라고 말했다.

이어 "우리 남편은 그런 거 뭐라고 안 해"라고 했다. 이에 옆에 있던 딸은 "참는거지"라고 말했다.

<뉴시스>

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