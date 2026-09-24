단종의 비극… 전 국민 울린 올해 최고 흥행작 [福작福작 한가위]

전국 1692만 관객을 동원한 올해 한국 영화 최고 흥행작 ‘왕과 사는 남자’(포스터)가 추석 연휴 안방극장을 찾는다.



SBS는 26일 오후 9시30분 추석특선영화 ‘왕과 사는 남자’를 방송한다. 지난 2월 개봉한 뒤 TV에서 방송되는 것은 이번이 처음이다.



‘왕과 사는 남자’는 계유정난으로 왕위에서 쫓겨난 어린 왕 이홍위(박지훈)가 강원 영월 청령포로 유배되면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 마을을 살리기 위해 유배지행을 자처한 촌장 엄흥도(유해진)는 이홍위를 감시하는 임무를 맡지만, 삶의 의지를 잃어가는 어린 왕을 지켜보며 점차 마음을 열게 된다.



영화는 조선 제6대 왕 단종의 비극적 최후와 영월 호장 엄흥도라는 실존 인물의 이야기를 모티브로 한 팩션 사극이다. 단종은 숙부 수양대군에게 왕위를 빼앗긴 뒤 1457년 영월 청령포에 유배됐으며, 엄흥도는 단종이 세상을 떠난 뒤 위험을 무릅쓰고 시신을 수습해 장례를 치른 인물로 전해진다. 영화는 역사 기록에 제한적으로 남은 단종의 유배 생활과 엄흥도의 행적에 상상력을 더해 두 인물의 관계를 재구성했다. 유지태가 한명회 역을 맡았고, 전미도와 김민이 나인 매화로 출연한다. 이준혁과 박지환도 특별출연해 힘을 보탰다.



영화는 개봉 31일 만에 1000만 관객을 돌파한 데 이어, 지난 4월 5일 1600만 관객을 넘겼다. 이후 ‘극한직업’을 제치고 역대 한국 영화 흥행 2위에 올랐다. 누적 매출액도 1500억원을 넘어서며 역대 1위 기록을 세웠다. 유해진과 박지훈은 이 작품으로 각각 백상예술대상 대상과 신인연기상을 받았다.



SBS는 “온 가족이 한자리에 모이는 추석 연휴에 가장 잘 어울리는 작품이라고 판단했다”며 “극장에서 놓친 시청자와 다시 보고 싶은 시청자 모두가 만족할 것”이라고 밝혔다.

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