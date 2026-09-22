“트럼프, 조건 맞으면 이란 측과 회담 의사"…유엔총회 계기 ‘분수령’ 맞나

도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 유엔총회가 열리는 미국 뉴욕에서 이란 측과 회담에 나설 의사가 있다는 언론 보도가 나왔다.

22일(현지시간) 미국 뉴욕의 UN본부에서 열린 제81차 유엔총회에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 연설하고 있다. AFP연합뉴스

CNN이 미 당국자를 인용해 보도한 내용에 따르면 트럼프 대통령은 “조건이 맞는다면” 이란 측과 회담을 할 의사가 있는 것으로 전해졌다. 이란 측 유엔 대표단은 마수드 페제시키안 대통령이 이끌고 있다. 대표단에는 아바스 아라그치 외무장관도 포함됐다. 다만 트럼프 대통령은 이란 측 대표단이 최고지도자인 아야톨라 모즈타바 하메네이로부터 전권을 위임받았는지에 대해선 의구심을 갖고 있는 것으로 알려졌다. 아직 예정된 양측의 회담은 없으며, 이란 측이 회담 가능성에 열려있는지도 불분명하다고 이 당국자는 덧붙였다.

마코 루비오 미 국무장관도 이날 미 NBC 방송 인터뷰에서 “우리는 (이란과의 대화에) 열려있다”면서도 “현시점에서는 어떤 것도 예정돼 있지 않다”고 언급했다.

양측의 대화 가능성이 거론되면서 종전 양해각서(MOU) 폐기 후 장기 교착 상태에 빠졌던 미국과 이란의 종전 논의가 유엔총회를 계기로 분수령을 맞을지 주목된다. 로이터·교도통신 등에 따르면 이란 정부는 최근 중재국을 통해 미국 측에 군사적 압박 완화와 이란 항구 봉쇄 해제를 조건으로 ‘7일 이내 호르무즈 해협 재개방’을 전격 제안하기도 했다.

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