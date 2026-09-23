서울의 가을, 춤에 빠지다

전국 광역 시·도 대표 무용단이 서울에 모여 다채로운 무대를 선보이는 축제가 열린다. 서울시는 23일부터 10월23일까지 국립극장과 나루아트센터, 서울놀이마당, 석촌호수, 반포한강공원에서 ‘제35회 전국무용제’를 개최한다고 22일 밝혔다. ‘춤추는 서울, 춤으로 하나 되다’를 슬로건으로 내건 올해 전국무용제에선 전국 예선을 통과한 광역 시·도 대표 무용단의 본선 경연, 국내외 무용수 초청 공연 등이 펼쳐진다.



개막 행사는 23일 국립극장 해오름극장에서 열린다. 개막 공연인 ‘월드 발레 스타 갈라’에선 한국의 멋을 담은 창작 발레 ‘갓(GAT)’과 유니버설발레단 유병헌 예술감독이 안무한 ‘미리내길’ 등을 선보인다. 유니버설발레단 수석 무용수인 이현준과 이유림, 국립발레단 솔리스트 심현희, 러시아 마린스키발레단 퍼스트 솔리스트 야나 페네바 등 국내외 정상급 무용수들이 무대에 오른다. 본선 경연 대회는 10월6∼22일 나루아트센터에서 진행된다. 지역 예선을 거쳐 선정된 17개 팀이 한국무용과 현대무용, 발레를 선사한다.



올해 처음 선보이는 ‘전국 실용무용 챔피언십’은 10월17일 서울놀이마당에서 열린다. 시상식과 폐막식은 10월23일 국립극장에서 열린다. 본선 경연과 실용무용 부문 수상자에게 대통령상, 문화체육관광부 장관상, 서울시장상 등을 수여된다.



모든 공연은 무료다. 전국무용제 누리집과 네이버 예약을 통해 예매 가능하다.



민수홍 시 문화본부장은 “35회를 맞은 전국무용제가 전국 각 지역의 창작 역량과 우수한 무용 예술 작품이 새로운 관객을 만나고 더 널리 알려지는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

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