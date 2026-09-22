프랑스 주요 언론 기자단, 천년고도 경주 찾았다

한·불 수교 140주년을 맞아 프랑스 주요 언론 기자단이 천년고도 경주를 찾았다.

경북 경주시는 주낙영 시장이 21일 시청을 방문한 프랑스 주요 언론 기자단을 만났다고 22일 밝혔다.

주낙영 경주시장이 21일 시청에서 프랑스 주요 언론 기자단과 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

기자단에는 프랑스 유력 일간지 르몽드(Le Monde)의 파비엔 다르주(Fabienne Darge) 기자와 공영라디오 프랑스 앵테르(France Inter)의 빅토르 바쇠르(Victor Vasseur) 기자가 참여했다.

이번 방문은 주프랑스한국문화원에서 다음 달 2일부터 내년 3월 13일까지 열리는 ‘불교미술, 천년의 신비 : 석굴암’ 특별전을 앞두고 프랑스 현지 언론의 경주와 신라문화에 대한 이해를 높이기 위해 마련한 프레스 투어의 일환이다.

기자단은 지난 20일부터 22일까지 경주에 머물며 석굴암과 불국사를 비롯해 대릉원, 동궁과 월지, 국립경주박물관, 월성·교촌 일원 등 주요 문화유산과 신라 천년의 역사·문화 현장을 직접 둘러보며 취재를 진행했다.

특히 21일에는 석굴암과 불국사를 둘러본 데 이어 대릉원 미디어아트와 동궁과 월지 야경을 관람했다.

이어 22일에는 국립경주박물관과 월성·교촌 일원, 계림, 첨성대 등을 찾아 신라 역사문화의 다양한 모습을 살폈다.

경주시는 이번 프레스 투어가 경주의 세계적인 문화유산과 신라문화의 가치를 프랑스에 널리 알리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

주낙영 시장은 “프랑스 주요 언론인들이 직접 경주를 찾아 신라 천년의 역사와 문화를 살펴보게 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 경주의 우수한 문화유산을 전세계에 널리 알리고 국제 문화교류를 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.

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