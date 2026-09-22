‘텍사스 가스발전’ 대미투자1호 확정

정부가 2000억달러 규모 대미 전략적 투자의 첫 사업으로 미국 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소 사업을 선정했다. 총사업비는 223억달러(약 30조원) 규모로, 정부는 발전소 운영을 통해 향후 20년간 최대 450억달러(약 61조원)를 회수할 수 있을 것으로 보고 ‘상업적 합리성’이 있다고 판단한 것으로 알려졌다.

김정관 산업통상부 장관이 22일 국회 산업통상중소벤처기업위원회에서 '대한민국과 미합중국 간 전략적투자의 운영 및 관리를 위한 특별법'에 따른 대미투자 사전보고를 하고 있다. 연합뉴스

국회 재정경제기획위원회와 산업통상자원중소벤처기업위원회는 22일 각각 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관과 김정관 산업통상부 장관으로부터 정부가 확정한 대미 투자 1호 프로젝트와 추진 계획을 마련한 2·3호 프로젝트를 비공개로 보고받았다. 국민의힘 소속 김성원 산자중기위원장은 정부 보고 후 기자들과 만나 정부가 첫 투자사업으로 엔시날 가스복합화력발전소를 선정했다고 밝혔다. 총 223억달러를 투입해 6.3기가와트(GW) 규모로 건설하는 이 발전소는 인근 데이터센터에 전력을 공급하게 된다.



정부는 데이터센터 확대로 현지 전력 수요가 빠르게 늘고 있는 점 등을 토대로 향후 20년간 432억9000만∼454억300만달러를 회수할 수 있다고 판단했다. 발전소 수익성을 뒷받침할 장기 전력구매계약(PPA)은 아직 체결되지 않았다.



투자금 회수를 위한 안전장치도 구체화됐다. 국회에 따르면, 대미 전략적 투자사업은 한국 측 투자 원리금이 모두 회수될 때까지 한미가 수익을 5대5로 배분된다. 이후 한미 간 수익 배분비율이 1대9로 전환된다. 이전까지는 개별 사업에서 원리금이 회수될 경우 5대5에서 1대9로 전환되는 구조였는데, 전체 프로젝트 원리금이 모두 회수될 때까지로 바뀌었다.



보고에서 2호·3호 사업으로 거론되는 미국 내 대형 원전 8기 건설과 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업은 구체적인 안이 아직 확정되지 않은 것으로 전해졌다.



유엔총회 참석을 위해 미국을 방문 중인 이재명 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 대미 투자나 호르무즈해협 파병 문제 등과 관련해 우리 정부를 강하게 압박하는 것과 관련해서 이해한다는 입장을 밝혔다. 이 대통령은 21일(현지시간) 공개된 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 트럼프 대통령의 비난에 동요하지 않는다고 강조하면서 “미국 대통령이라는 입장에서 여러 발언을 할 수 있다는 점을 충분히 이해한다”고 말했다.

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