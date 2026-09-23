아산 찾은 박수현 “삼성 113조 투자 이행 지원”

박수현(사진) 충남지사가 삼성의 아산지역 113조원 투자 계획이 차질 없이 이행되도록 지원하고, 첨단산업 성과를 일자리와 시민 생활 개선으로 연결하겠다고 22일 밝혔다. 박 지사는 이날 아산시청 시민홀에서 시민 등 600여명이 참석한 가운데 ‘아산시민과의 대화’를 열고 지역 발전 구상을 설명했다.



충남도는 삼성디스플레이의 67조원 투자와 삼성전자 온양캠퍼스의 46조원 투자에 맞춰 인허가 등 행정 지원을 강화한다. 아산디스플레이시티2 일반산업단지의 11월 착공을 지원하고, 반도체 후공정 테스트베드와 5200억원 규모 첨단 디스플레이 국가 연구 플랫폼 구축도 추진한다.



교통 분야에서는 GTX-C 천안·아산 연장의 국가 철도망 계획 반영과 KTX 천안아산역 광역복합환승센터 조성에 힘을 쏟는다. 2030년 개원을 목표로 한 300병상 규모 경찰병원 건립과 제2중앙경찰학교 유치도 지원한다. 아산 예술의전당과 K컬처 융복합 아레나, 신정호 중심의 물빛 정원도시 조성도 추진 과제로 제시했다.



박 지사는 “시민들이 더 나은 일상을 누릴 수 있도록 온 힘을 다하겠다”고 말했다.

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