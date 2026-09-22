신학기 3표·이형주 2표, 수협은행장 선정 불발… 추후 행추위 재개

Sh수협은행의 차기 은행장 결정이 장기적으로 접어들었다. 수협중앙회 출신인 신학기 현 행장과 금융위원회 고위 관료 출신인 이형주 금융정보분석원(FIU) 원장의 경쟁 구도가 첨예한 상황이다.

22일 금융권에 따르면 수협은행은 이날 은행장추천위원회(행추위) 회의를 진행한 결과 행추위원 4명 이상의 동의를 받은 후보자가 없다고 밝혔다. 행추위는 추후 회의를 재개할 예정이다.

전일 진행한 차기 행장 후보 면접에는 신학기 수협은행장과 이형주 금융정보분석원장, 박양수 전 수협은행 부행장, 정철균 전 수협은행 부행장, 강철승 한국수산정책포럼 대표, 이형승 BNK증권 사외이사 등 6명이 임했다.

이번 인선에서는 신학기 현 행장과 이형주 FIU 원장의 2파전 양상이 진행 중이다. 이날 행추위에서도 2명 중 1명으로 표가 몰리지 않으면서 차기 행장 결정이 미뤄지게 됐다.

수협은행 행추위는 정부 추천 위원 3명, 수협중앙회 추천 위원 2명 등 5명으로 구성된다. 차기 행장 최종 후보로 선정되려면 행추위원 5명 중 4명 이상의 동의를 받아야 한다.

현재 위원은 김병규 사외이사(재정경제부 추천), 박경철 사외이사(해양수산부 추천), 임형준 사외이사(금융위원회 추천)와 송광복 부안수협 조합장(수협중앙회 추천), 정승만 경기수협 조합장(수협중앙회 추천)이다. 이날 표결에서는 신 행장이 3표, 이 원장이 2표를 받은 것으로 전해진다.

신 행장이 향후 연임에 성공하면 2016년 수협중앙회에서 별도 법인으로 출범한 수협은행의 첫 연임 행장이 된다. 이 원장이 최종 후보로 선정되면 금융위원회 출신 최초이며 재정경제부 출신 이원태 전 행장이 물러난 2017년 이후 9년 만의 관료 출신 수협은행장이 된다.

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